Mūsējiem sudrabs! Pļaviņš un Fokerots sezonas pēdējā "Elite 16" turnīrā finālā piekāpjas franču duetam
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots svētdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" turnīrā piedzīvoja zaudējumu finālā un tika pie sudraba godalgām. Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, finālā ar 0-2 (13:21, 19:21) piekāpās francūžiem Eluānam Šuiham-Barbesam/Žoadelam Gardokam (16.).
Latvijas pludmales volejbolisti, kuri finālā spēlēja pirmo reizi, par izcīnītu otro vietu nopelnīja 1100 pasaules ranga punktus. Pusfinālā Pļaviņš/Fokerots ar 2-1 (15:21, 30:28, 15:10) guva virsroku pār galvenajiem favorītiem brazīliešiem Evandru Oliveiru un Arturu Lanči.
Jau ziņots, ka grupas spēlēs latvieši ar 2-1 (21:18, 18:21, 17:15) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos poļus Pjotru Kantoru un Filipu Lejavu (23.) un ar 2-0 (21:16, 21:14) austriešus Aleksanderu Horstu un Moricu Pristaucu-Telsnigu (11.), kļūstot par grupas uzvarētājiem. Pēc zaudējuma "play-off" otrajā kārtā latvieši kā laimīgie zaudētāji iekļuva ceturtdaļfinālā, kurā ar 2-0 (21:18, 24:22) pieveica čīliešus Marko un Estevanu Grimaltus (4.).
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnījās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Turnīrs Itapemā profesionālajā tūrē ir šogad pēdējās "Elite 16" sacensības.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.