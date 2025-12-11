Prezentē hokeja izlases formas olimpiskajām spēlēm
Latvijas Hokeja federācija prezentējusi hokeja valstsvienības formas uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm.
FOTO: demonstrē, kādās formās hokejisti spēlēs 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs
Latvijas Hokeja federācija prezentējusi jaunās spēļu formas uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm.
Jaunie krekli apvieno mūsdienīgu dizainu ar Latvijas hokeja tradīcijām, izceļot valsts krāsas un komandas identitāti, ziņo hokeja federācija. Milānas un Kortīnas olimpiskie krekli ir nozīmīgs simbols komandai un līdzjutējiem: tie atspoguļo vienotību, raksturu un lepnumu pārstāvēt Latviju pasaules un četrgades lielākajā ziemas sporta forumā.
Jau iepriekš hokeja federācija prezentēja vienus jaunus spēļu kreklus, tomēr tie bija vairāk domāti pārbaudes spēlēm. Latvijas hokejisti 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs atradīsies vienā apakšgrupā ar ASV, Dānijas un Vācijas izlasēm. 12. februārī Harija Vitoliņa trenētā izlases spēkosies pret ASV, 14. februārī pret Vāciju, bet 15. februārī - Dāniju.
Pirms olimpiskajām spēlēm valstsvienība jau aizvadījusi vienu pārbaudes turnīru Vācijā, kurā izcīnīja vienu uzvaru trijās spēlēs (pārspēta Austrija, zaudēts Slovākijai un Vācijai). Šobrīd izlase atrodas Slovākijā, kur 11. un 12. decembrī aizvadīs mačus pret norvēģiem un slovākiem "Kaufland" kausā. Savukārt februārī, atrodoties jau Milānā, paredzēta viena pārbaudes spēle pret Šveici.
Latvijas hokeja izlase piedalīsies septītajās olimpiskajās spēlēs. Labākais rezultāts sasniegts 2014. gadā Sočos, kad tā iekļuva ceturtdaļfinālā, kurā pakutināja nervus Kanādai. Tikšana ceturtdaļfinālā ļāva ieņemt astoto vietu. 2022. gadā Latvijas izlase zaudēja visās četrās spēlēs un ierindojās 11. vietā.