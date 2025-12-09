Latvijas tenisa līderes Ostapenko un Semeņistaja Austrālijas "Grand Slam" turnīru sāks pamatturnīrā. Semeņistajai tā būs pirmā reize
Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja gada pirmajās "Grand Slam" sacensībās Austrālijā startēs pamatturnīrā, ziņo sacensību organizatori. Ostapenko pasaules rangā atrodas 23., bet Semeņistaja - 101. vietā, ar ko bija pietiekami lai Semeņistaja pirmoreiz karjerā "Grand Slam" turnīrā varētu startēt bez kvalifikācijas.
Šogad "US Open" turnīrā Ņujorkā Semeņistaja ar 11. mēģinājumu pārvarēja "Grand Slam" kvalifikāciju, ciešot zaudējumu pirmajā kārtā.
Kā pēdējā pēc ranga vietu pamatturnīrā nodrošināja WTA ranga 103. rakete francūziete Leolija Žanžana.
Divas tenisistes no labāko simtnieka - amerikāniete Deniela Kolinsa (WTA 64.) un tunisiete Onsa Žabēra (WTA 76.) turnīram nav pieteikušās, trīs spēlētājas - čehiete Karolīna Plīškova (WTA 1056.), ķīniete Vana Jafaņa (WTA 277.) un taizemiete Manančaja Savangkaeva (WTA 238.) startēs ar īpašo rangu, bet īpašo ielūgumu ir saņēmusi austrāliete Emersona Džonsa (WTA 150.), amerikāniete Elizabete Mandlīka (WTA 182.) un kazahstāniete Zarina Dijasa (WTA 283.).
Ja Latvijas šī brīža trešā rakete Anastasija Sevastova, kura pasaules rangā ir 199. vietā, spēlēs kvalifikācijas turnīrā, viņai būs jāpārvar trīs kārtas.
Sezonas pirmo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos notiks no 12. janvāra līdz 1. februārim.