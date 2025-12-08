Pēdējā nedēļā lieliski spēlējošo Rolandu Šmitu varētu trenēt izcils spāņu speciālists; Jasikevičs paliek pie Žagara
Latvijas basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" komanda ir tuvu līgumam ar Spānijas treneri Pablo Laso, pirmdien ziņoja tīmekļa vietne "Eurohoops.net".
Tiek ziņots, ka Laso ir favorīts "Anadolu Efes" kandidātu īsajā sarakstā. Jūlijā galvenā trenera pienākumus klubā sāka 53 gadus vecais serbs Igors Kokoškovs, kurš tika atbrīvots no amata novembra beigās.
Tikmēr par pagaidu galveno treneri Stambulas klubs iecēlis 52 gadus veco Slovēnijas treneri Rado Trifunoviču. Turcijas klubs un divkārtējais Eirolīgas uzvarētājs risina sarunas, taču pagaidām vienošanās nav panākta, ziņo "Eurohoops.net".
58 gadus vecais Laso iepriekš Eirolīgā ir vadījis Madrides "Real", Minhenes "Bayern" un Vitorijas "Baskonia", ar "Real" uzvarot Eirolīgā 2015. un 2018. gadā. Tiek ziņots, ka, ja Stambulas komanda nepanāks vienošanos ar Laso, tiks apsvērtas citas kandidatūras.
Eirolīgā "Anadolu Efes" ar piecām uzvarām 14 spēlēs ieņem 17. vietu 20 komandu vidū, bet Turcijas meistarsacīkstēs ar sešām uzvarām desmit mačos ir ceturtā.
Pēdējās spēlēs "Anadolu Efes" rindās lieliski spēlējis Rolands Šmits, kurš ULEB Eirolīgas mačā guva 21 punktus pret Laso kādreiz vadīto "Real", bet dažas dienas vēlāk par trim vairāk sameta arī Turcijas čempionātā pret Roberta Blumberga "Petkim Spor".
Tikmēr Šarūns Jasikevičs pagarinājis līgumu ar Artūra Žagara pārstāvēto Turcijas basketbola komandu Stambulas "Fenerbahce", pirmdien paziņoja tīmekļa vietne Basketnews.com.
Intervijā raidījumam "Socrates EuroStep" bijušais turku basketbolists Ibrahims Kutluajs atklāja, ka Jasikevičs ar klubu ir vienojies par līguma pagarinājumu pēc formulas 2+1. Par kluba galveno treneri Lietuvas speciālists kļuva 2023. gada decembrī, un Jasikēviča pašreizējais līgums beigsies pēc 2025./2026. gada sezonas.
Oktobrī kluba jaunais prezidents Sadetins Sarans apstiprināja, ka "Fenerbahce" plāno Jasikeviču paturēt amatā ilgtermiņā. Eirolīgā "Fenerbahce" šosezon ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ieņem astoto vietu 20 komandu vidū, bet Turcijas čempionātā ar bilanci 9-1 - otro vietu.
Pagājušajā sezonā Jasikēviča vadībā "Fenerbahce" izcīnīja trīs titulus - ULEB Eirolīgā, Turcijas čempionātā un Turcijas kausā. Pirms "Fenerbahce" lietuvietis vadīja Spānijas komandu "Barcelona", kas 2023. gadā pēc trīs gadu sadarbības atbrīvoja viņu no darba. Trīs sezonu laikā Jasikēviča vadībā "Barcelona" divreiz uzvarēja Spānijas čempionātā un divreiz uzvarēja Karaļa kausā, kā arī trīs reizes palīdzēja komandai iekļūt Eirolīgas finālčetriniekā.
Pēc karjeras beigām Jasikēvičs kopš 2014. gada bija "Žalgiris" galvenā trenera palīgs, bet 2016. gadā viņš kļuva par galveno treneri, Lietuvas superklubu vadot līdz 2020. gadam. Jasikevičs spēlētāja karjeras laikā bija viens no ievērojamākajiem ULEB Eirolīgas basketbolistiem. Viņš ir vienīgais spēlētājs, kuram ir izdevies izcīnīt šī turnīra čempiona titulu, spēlējot trīs dažādos klubos. Pirmais tika iegūts 2003. gadā ar Spānijas komandu "Barcelona", gadu vēlāk viņš trofeju izcīnīja ar Izraēlas vienību Telavivas "Maccabi".
Paliekot Telavivas komandā, viņš palīdzēja tai izcīnīt šo titulu arī nākamajā gadā, kļūstot par pirmo spēlētāju vai treneri, kurš kopš 1991. gada ir triumfējis trīs reizes pēc kārtas. Neapstājoties pie sasniegtā, 2009. gadā lietuvietis palīdzēja arī Atēnu klubam "Panathinaikos" kļūt par Eirolīgas čempioni. Karjeras laikā viņš uzvarējis Slovēnijas, Spānijas, Izraēlas, Grieķijas, Turcijas un Lietuvas čempionātos. Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Indiānas "Pacers" un Goldensteitas "Warriors" rindās Jasikēvičs laikā no 2005. līdz 2007. gadam līgā aizvadīja 148 spēles.
Spēlējot Lietuvas valstsvienībā, Jasikevičs 2003. gadā Lietuvas basketbola izlases sastāvā triumfēja Eiropas čempionātā, kļūstot par šī turnīra vērtīgāko spēlētāju. 2000. gadā Sidnejas olimpiskajās spēlēs viņš tika pie bronzas godalgas, trešo vietu izcīnot arī 2007. gada Eiropas čempionātā.