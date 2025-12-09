Meksikas vicečempions Krišs Helmanis karjeru turpinās Slovēnijā
Latvijas basketbolists Krišs Helmanis karjeru turpinās Slovēnijas spēcīgākās līgas līdervienībā Novo Mesto "Krka", otrdien paziņoja Novo Mesto komanda.
Helmanis vasarā pievienojās Mehiko "Diablos Rojos", ar kuru kopā izcīnīja Meksikas čempionāta sudraba godalgas. "Diablos Rojos" rindās viņš 28 regulārā čempionāta spēlēs vidēji izcēlās ar 6,8 punktiem un 4,5 atlēkušajām bumbām, bet 17 "play-off" cīņās caurmērā guva sešus punktus un izcīnīja 4,1 atlēkušo bumbu.
Pagājušajā sezonā viņš pārstāvēja "Rīgas zeļļus" un kļuva par Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas vicečempionu, kā arī sezonas beigās tika iekļauts apvienotās līgas simboliskajā izlasē. Pirms pievienošanās "Rīgas zeļļiem" Helmanis divas sezonas pavadīja Vācijas klubā Tībingenas "Tigers". Savukārt pirms došanās uz Vāciju latvietis četrus gadus spēlēja Spānijā, uz kurieni viņš devās 16 gadu vecumā, noslēdzot līgumu ar virslīgas klubu Badalonas "Joventut".
Helmanis karjeru Spānijā lielākoties pārstāvēja Badalonas vienības farmklubu "Prat", kas vispirms startēja Spānijas pēc spēka trešajā līgā, bet pēc tam - pēc spēka otrajā līgā.
"Krka" ar desmit uzvarām tikpat mačos Slovēnijas čempionāta turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, bet Adrijas līgā Novo Mesto komanda ar bilanci 2-6 A grupā ierindojas septītajā pozīcijā.