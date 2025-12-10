Ko darīsim? U-19 futbola izlasei ielozē spēkošanos pret agresorvalsti
Šodien Šveice Latvijas U-19 futbola izlasei ielozēja pretinieces, pret kurām būs jāspēlē 2026. gadā, informē Latvijas Futbola federācija. Viena no tām ir Baltkrievija, taču Latvijas Sporta likums liedz aizvadīt komandu sporta veidu mačus pret agresorvalsts pārstāvēm.
Kā ziņo LFF, tad vispirms notika 2026./2027. gada sezonas Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupu izloze 2008. gadā un vēlāk dzimušajiem jauniešiem. Astoņu komandu finālturnīrs 2027. gadā notiks Čehijā, bet ceļš uz to jāsāk ar kvalifikācijas turnīru jaunā izspēles formātā.
Iepriekš kvalifikācija noritēja divās stadijās - pamatturnīra un Elites kārtā. Tagad jaunā izspēles kārtība paredz līdz trim sabraukuma tipa mini turnīriem. Vispirms 2026. gada pavasarī komandas sacentīsies par paaugstināšanos vai pazemināšanos starp līgām, tad rudenī sekos otrā kārta, bet 2027. gada pavasarī notiks pēdējā atlase finālturnīram.
A līgā 28 komandas sadalītas septiņās grupās pa četrām, bet B līgā 26 komandas sadalītas grupās pa četrām vai trim. Kvalifikācijas pirmajā kārtā A līgas 4. vietu ieguvējas izkritīs uz B līgu otrajā kārtā, savukārt B līgas grupu uzvarētājas kvalificēsies A līgai otrajā kārtā. B līgas grupu izlozē Viktora Dobrecova vadītā Latvijas U-19 izlase ieguva pretiniekos Slovākiju, Baltkrieviju un Sanmarīno.
LFF pozīcija ir nemainīga - esošajos apstākļos pret Baltkrieviju nespēlēsim. https://t.co/Ooyn0wxmRF— Futbola federācija (@kajbumba) December 10, 2025
Sporta likumi grozījumi, kuri veikti pēc Krievijas pilnaptveroša kara sākuma Ukrainā aizliedz Latvijas komandu sporta spēļu komandām aizvadīt spēles pret agresorvalsts pārstāvēm, kas ir arī Baltkrievija. "Latvijas Republikas komandu sporta spēļu valsts izlasēm aizliegts spēlēt pret Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas valsts izlasēm, ja tās piedalās sacensībās zem sava karoga vai neitrālā statusā," teikts Sporta likuma 17.1 pantā. Šī kļuvusi par pirmo reizi, kad Latvijas futbola izlasēm kopš pilnaptveroša kara sākuma kādā izlozē tiek Baltkrievijas izlase, kam FIFA ļāvusi turpināt piedalīties tās rīkotajos turnīros.
Iepriekš Baltkrievijas telpu futbola izlases kvalficēšanās uz 2026. gada telpu futbola čempionātu samazināja Latvijā plānotā turnīra izspēli, Rīgā notiekot vienas grupas izspēlei un vienai ceturtdaļfināla spēlei. Divas grupas un visas izšķirošās spēles piekrita uzņemt Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana.