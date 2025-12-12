Homoseksuālistus vajājošās Irāna un Ēģipte niknas, ka futbola Pasaules kausā tām būs jāspēlē Sietlas praida pasākumu laikā
Jau sen pirms futbola Pasaules kausa grupu izlozes spēļu organizētāji ASV rietumu pilsētā Sietlā bija iecerējuši turnīra spēli izmantot kā iespēju godināt LGBTQ+ kopienu. Taču pēc grupu dalībnieku noskaidrošanas un spēļu grafika paziņošanas radusies pamatīga problēma — šajā laikā pilsētā paredzēts spēlēt Irānai un Ēģiptei, kur netradicionālas seksuālas orientācijas cilvēkiem, maigi izsakoties, neklājas viegli.
Nu Irānas un Ēģiptes amatpersonas ir paziņojušas, ka nevēlas pieļaut nekādas šāda veida aktivitātes stadiona apkārtnē.
Vietējie organizētāji savulaik bija nolēmuši, ka 26. jūnijā “Lumen Field” stadionā paredzētā spēle tiks iekļauta praida svinībās, jo tā notiek Sietlas praida nedēļas nogales sākumā. Šajā laikā paredzēts rīkot dažādus pasākumus, lai svinētu “radošumu, iekļaušanu un Sietlas LGBTQ+ kopienas dzīvīgo garu”. Kaut gan pašā stadionā nekādi īpaši praida pasākumi nav plānoti, Pasaules kausa spēļu vietējie organizētāji norādījuši, ka pasākumi paredzēti ārpus arēnas un visā pilsētā.
Problēma ir tā, ka tieši 26. jūnijā pilsētā Irāna spēlēs pret Ēģipti. Homoseksualitāte Irānā joprojām ir ar nāvi sodāms noziegums. Kaut gan Ēģiptē homoseksualitāte nav tieši aizliegta, LGBTQ+ kopienas pārstāvjus var saukt pie atbildības par sabiedriskās tikumības pārkāpumiem. Ēģiptes Futbola savienība apstiprinājusi, ka nosūtījusi oficiāli sūdzību FIFA, jo plānotās svinības “tiešā veidā ir pretrunā ar reģionā, jo īpaši arābu un islāma sabiedrību kulturālām, reliģiskajām un sociālajām vērtībām”. Savukārt Irānas Futbola federācijas prezidents Mehdi Tadžs aģentūrai AP apstiprināja, ka abas valstis ir kategoriski pret šādām aktivitātēm, jo “jo tas ir nesaprātīgs un neloģisks solis, kas būtībā signalizē atbalstu šai noteiktajai grupai”.
“CNN Sports” ir vērsies pie FIFA ar lūgumu komentēt, taču atbildi vēl nav saņēmis. 2022. gada Pasaules kausa laikā Katarā FIFA uzsvēra, ka viesu līdzjutējiem jārespektē uzņemošās valsts vērtības, un daļai fanu pat tika atņemti varavīksnes karogi un cepures, kad viņi devās stadionā. Toreiz FIFA arī paziņoja, ka piemēros “sporta sankcijas” kapteiņiem, kuri valkās “OneLove” apsējus, atbalstot kampaņu, kas vērsta uz iekļaušanas veicināšanu un diskriminācijas apkarošanu.
Zīmīgi, ka Sietla bija viena no pilsētām, kurām ASV prezidents Donalds Tramps piedraudēja atņemt Pasaules kausa spēļu rīkošanas tiesības. Pats Tramps šīs spēles jautājumā vēl nav publiski izteicies.