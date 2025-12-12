LFF apstiprina sadarbības turpināšanu ar Paolo Nikolato īstermiņā
Piektdien, 12. decembrī, Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde lēma pagarināt līgumu ar vīriešu izlases itāļu speciālistu Paolo Nikolato līdz 2026. gada aprīlim, ziņo organizācija.
Kā zināms, 2026. gada 26. un 31. martā Latvijas izlasi gaida izslēgšanas spēles par vietas saglabāšanu UEFA Nāciju C līgā, aizvadot divas spēles ar Gibraltāru. Jau iepriekš tika vēstīts, ka LFF plāno ar Nikolato darba attiecības pagarināt uz pārspēlēm Nāciju līgā.
Itāļu speciālists Paolo Nikolato par Latvijas izlases galveno treneri kļuva 2024. gada sākumā. Viņam izvirzītais minimālais uzdevums darba pirmajā gadā bija nosargāt vietu UEFA Nāciju līgas C divīzijā. Šī uzdevuma izpilde vēl ir iespējama gaidāmajās marta spēlēs ar Gibraltāru.
"Pēc abpusējas vienošanās ar treneri mēs nolēmām pagarināt līgumu līdz UEFA Nāciju līgas "play-off" maču beigām. Pēc tam mēs vēlreiz sēdīsimies pie galda un kopīgi apspriedīsim stratēģiju nākotnei," norādīja LFF prezidents Vadims Ļašenko.
"Gaidāmā nometne martā sniedz mums lielisku iespēju. Esmu priecīgs, ka mums izdevies panākt vienošanos, kas ļauj mums turpināt tiktāl labi iesākto darbu. Pateicos LFF valdei un prezidentam," līguma pagarināšanu uz četriem mēnešiem komentēja Paolo Nikolato.
Divdesmit mačos Paolo Nikolato vadībā Latvijas izlase izcīnījusi trīs uzvaras un septiņus neizšķirtus. 2026. gada februārī izlozē noskaidrosies Latvijas izlases iespējamie pretinieki rudenī notiekošajā UEFA Nāciju līgā.