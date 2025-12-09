Māmiņa šokēta par "apslēptām izmaksām" populārā Rīgas trenažieru zālē. "Dēls bija sapratis, ka slēdz līgumu uz mēnesi!"
Trauksmi par "apslēptām izmaksām" sporta klubā "Lemon Gym" cēlusi Kristīne - sieviete norāda, ka viņas 13 gadus vecais dēls esot noslēdzis līgumu ar klubu uz mēnesi, bet arī pēc noteiktā termiņa viņam piestādīti rēķini par zāles apmeklējumu. Situāciju skaidro "Lemon Gym" Latvijas reģiona vadītāja Agnija Grantiņa.
Kristīne raidījumam "Bez Tabu" atklāj, ka viņas dēls septembrī esot viņai prasījis atļauju, vai var apmeklēt populāro sporta klubu "Lemon Gym" - esot iedota laba atlaide. "Gribēja mēnesi pastaigāt. Maksājumu pati apstiprināju," pauž Kristīne.
Tomēr novembrī viņa saskārusies ar nepatīkamu pārsteigumu - uz dēla e-pastu atnācis paziņojums, ka viņam jānomaksā rēķins par novembrī, kaut arī šajā mēnesī un arī oktobrī dēls trenažieru zāli nemaz neapmeklēja. "[Apmaksai] tika dotas divas dienas, pretējā gadījumā lieta tikšot nodota tiesu izpildītājiem," šokēta ir māmiņa.
Viņa atklāj, ka neilgi pēc rēķina saņemšanas, dēls uzrakstīja atteikuma anketu, bet arī šeit viņi saskārušies ar negaidītām izmaksām - sporta klubs atbildējis, ka jānomaksā rēķins arī par decembri, kā arī jāsamaksā vairāk nekā 35 eiro par līguma laušanu. "Brīdinu, lai arī citi neuzķerās," norāda Kristīne.
Tikmēr Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Sanita Germante norāda, ka pirms līguma slēgšanas ir jāizlasa visi līguma nosacījumi - arī tie, kas rakstīti mazajā drukā. "Ja tiek piedāvāta ļoti izdevīga maksa [par pakalpojumu], tas bieži ietver ilgtermiņa saistības uz termiņu, kas nereti ir viens gads. Pašam klientam to vajag arī saprast, ka, iespējams, ja kaut kādu iemeslu dēļ nebūs iespējams apmeklēt sporta zāli gada garumā, tad šādu līgumu nevajag slēgt," norāda Germante.
Tikmēr Kristīne uzsver, ka dēlam ir vien 13 gadi un viņš esot sapratis, ka līgumu slēdz uz mēnesi. "Ko tur bērns var saprast? Viņš, iespējams, neiedziļinājās," norāda Kristīne.
"Lemon Gym" Latvijas reģiona vadītāja Agnija Grantiņa skaidro, ka kluba trenažieru zālēs iespējami diva veida abonamenti - viens uz termiņu 30 dienas un viens uz 12 mēnešiem. Viņa norāda, ka šajā gadījumā līgums tika noslēgts uz gadu, līdz ar to rēķina maksa nav atkarīga no tā vai klients reāli arī apmeklē sporta zāli, vai - ne. Tāpat viņa uzsver, ka jaunietis līgumā bija mānījies un uzdevies par 18 gadus vecu. Viņa atzīst, ka vecuma verifikācija klubā ir "vājā vieta", kas tuvākajā laikā tiks novērsta.
Jautāta, vai plāno šajā gadījumā dot jaunietim kādas "atlaides", kluba pārstāve atbild noraidoši: "Teikšu godīgi - šobrīd es to neredzu. Es uzskatu, ka vecākiem jāuzņemās par savu jaunieti atbildība un jāiemāca, ko nozīmē nepatiesu datu sniegšana un atbildība." Tikmēr Kristīne uzsver, ka neapstāsies un sola vērsties citās instansēs, lai situāciju risinātu.