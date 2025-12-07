Rolands Šmits izcili rezultatīvs, tomēr "Anadolu Efes" zaudē Roberta Blumberga klubam "Petkim Spor" Turcijas čempionātā
Latvijas basketbolists Rolands Šmits svētdien Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar 24 gūtajiem punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes" no zaudējuma. "Anadolu Efes" savā laukumā ar 92:96 (14:29, 28:25, 20:22, 30:20) zaudēja Roberta Blumberga pārstāvētajai Izmiras "Petkim Spor".
Šmits spēlēja 29 minūtes un 36 sekundes un realizēja sešus no deviņiem divu punktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un trīs soda metienus. Viņš arī izcēlās statistikā ar sešām atlēkušajām bumbām, rezultatīvu piespēli, kļūdu, pārtvertu bumbu, četrām piezīmēm, četriem izprovocētiem sodiem un iekrāja efektivitātes koeficientu 25 un +/- rādītāju -1.
Latvijas basketbolists, aizvadot savu rezultatīvāko spēli Turcijas čempionātā, bija arī rezultatīvākais starp mājiniekiem, kamēr vēl 22 punktus guva Džordans Loids.
Viesu rindās Blumbergs laukumā pavadītajās 14 minūtēs un 54 sekundēs raidīja grozā divus no pieciem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem, iekrājot deviņus punktus. Viņš arī tika pie četrām atlēkušajām bumbām, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu piespēli, nopelnīja trīs piezīmes un izprovocēja divus sodus, iekrājot +/- rādītāju +9 un efektivitātes koeficientu astoņi.
Citā spēlē Stambulas "Fenerbahce", Artūram Žagaram paliekot ārpus pieteikuma, viesos ar 87:64 (14:20, 24:18, 25:17, 24:9) pārspēja Denizli "Merkezefendi".
"Fenerbahce" ar deviņām uzvarām desmit spēlēs ir otrā, "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām ieņem ceturto vietu, Kārļa Šiliņa pārstāvētā "Trabzonspor" un Andreja Gražuļa pārstāvētā Ankaras "Turk Telekom" ar piecām uzvarām attiecīgi desmit un deviņās spēlēs ieņem attiecīgi sesto un astoto vietu, bet "Petkim Spor" ar četrām uzvarām desmit spēlēs ir 11. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".