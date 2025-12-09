"Liverpool" Milānā uzlej aukstu dušu "Inter", "Atalanta" sarūgtina "Chelsea" UEFA Čempionu līgā
Anglijas premjerlīgas klubs "Liverpool" otrdien viesos pieveica Itālijas vienību Milānas "Inter", bet cita Itālijas vienība Bergāmo "Atalanta" savā laukumā UEFA Čempionu līgas mačā svinēja uzvaru pār "Chelsea".
Milānā "Liverpool" pieveica vietējo "Inter" ar 1:0 (0:0). Itālijas vienība savainojumu dēļ bija spiesta veikt divas maiņas līdz 31. minūtei. Hakana Čalhanolu vietā laukumā devās Pjotrs Zelinskis, bet Frančesko Ačerbi vietā - Janns Biseks. 32. minūtē viesu futbolista gūtie vārti netika ieskaitīti spēles ar roku dēļ. 88. minūtē pēc videoatkārtojuma noskatīšanās uz mājinieku vārtiem tika piešķirts 11 metru soda sitiens, ko realizēja Dominiks Soboslai. Pēc viņa ieturētas pauzes ieskrējienā mājinieku vārtsargs Janns Zommers izkustējās no vietas, bet Soboslai raidīja bumbu brīvajā kreisajā stūrī - 1:0 Liverpūles kluba labā.
Bergāmo "Atalanta" mājās atspēlējās un ar 2:1 (0:1) pārspēja Londonas "Chelsea". 25. minūtē viesus vadībā izvirzīja Žuāns Pedru, bet Itālijas klubs ar Džanlukas Skamakas gūtajiem vārtiem 55. minūtē un Šarla de Ketelāres "golu" panāca vadību ar 2:1.
Vēl viens Anglijas premjerlīgas klubs Totenhemas "Hotspur" mājās ar 3:0 (1:0) pārspēja Prāgas "Slavia". 26. minūtē bumbu savos vārtos raidīja viesu aizsargs Davids Zima, bet 50. minūtē vārtus ar 11 metru soda sitienu guva Mohammeds Kuduss. 79. minūtē Ksavi Simonss ar 11 metru sitienu panāca 3:0.
Marseļas "Olympique" viesos ar 3:2 (2:1) pieveica Beļģijas klubu Senžilas "Royale Union". Jau piektajā minūtē Anans Halaili izvirzīja vadībā mājiniekus, bet Francijas klubs atbildēja ar diviem Meisona Grīnvuda gūtajiem vārtiem un Igora Paišāna "golu", panākot vadību ar 3:1. 71. minūtē Halaili guva savus otros vārtus spēlē, bet 78. minūtē bumba trešo reizi nonāca viesu vārtos, taču Kevina Makalisters "gols" pēc videoatkārtojuma noskatīšanās netika ieskaitīts aizmugures stāvokļa dēļ. Mājinieku ofensīva vainagojās ar panākumu 90. minūtē, kad Promiss Deivids raidīja bumbu viesu vārtos, taču arī šoreiz vārtu guvums pēc videoatkārtojuma noskatīšanās netika atzīts aizmugures dēļ - 3:2 "Olympique" labā.
Arī Madrides "Atletico" viesos nonāca zaudētājos, bet ar 3:2 (1:1) pieveica Eindhovenas PSV. Uz Gūsa Tila gūtajiem vārtiem desmitajā minūtē viesi atbildēja ar Džuliana Alvaresa, Dāvida Hancko un Aleksandera Sērlota gūtajiem vārtiem. Rikardo Pepi 85. minūtē vienus vārtus atguva, panākot 2:3, taču izlīdzinājumu mājinieki panākt nespēja.
Tāpat "Barcelona" spēle nesākās, kā cerēts, un nācās atspēlēties mačā ar Frankfurtes "Eintracht", uzvarot ar 2:1 (0:1). Vācijas klubu 21. minūtē vadībā izvirzīja Ansgars Knaufs, bet Spānijas kluba labā vārtus 50. un 53. minūtē guva Žils Kunde.
"Monaco" mājās ar 1:0 (0:0) pieveica Stambulas "Galatasaray". 51. minūtē iespēju izvirzīt vadībā "Monaco" neizmantoja Deniss Dzakarija, kura izpildīto 11 metru soda sitienu vārtu vidū ar kājām atvairīja vārtsargs Ugurdžans Čakirs, kurš 68. minūtē savainojuma dēļ bija spiests vietu vārtos atstāt Ginejam Givenčam. 68. minūtē Givenču pārspēja Folarins Balogans.
Jau ziņots, ka dienas pirmajās spēlēs Minhenes "Bayern" mājās ar 3:1 (0:0) pārspēja Lisabonas "Sporting", bet Pirejas "Olympiacos" Astanā ar 1:0 uzvarēja Kazahstānas vienību Almati "Kairat".
Turnīra tabulā 15 punkti piecās spēlēs ir Londonas "Arsenal" un sešās - Minhenes "Bayern", bet 13 punkti sešos mačos ir "Atalanta". Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".