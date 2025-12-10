Latvijas hokeja talants NHL drafta prognozēs sasniedzis rekordaugstu vietu
Balstoties uz šobrīd demonstrēto sniegumu, nākamā gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā latviešu aizsargu Albertu Šmitu varētu izraudzīties ar piekto numuru, liecina medija "The Athletic" prognozes.
18 gadus vecais aizsargs šosezon Somijas augstākās līgas vienībā Mikeli "Jukurit" 28 spēlēs izcēlies ar sešiem gūtiem vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, iekrājot arī pozitīvu lietderības koeficientu +2. Vēl novembrī "The Athletic" prognozēja Šmitam draftā 13. numuru.
"Šmits ir garš aizsargs ar iespaidīgu mobilitāti un inteliģenci. Viņš spēj izdarīt drošu pirmo piespēli, viņam ir spēcīgs metiens. Var prognozēt, ka arī augstākajā līmenī viņš labi spēlēs uzbrukumā," viņu raksturoja "The Athletic" apskatnieks Korijs Pronmens.
Neviens no Latvijas hokejistiem nekad prognozēs tik augstu nav ticis vērtēts. Pašā draftā Latvijas rekordists ir Zemgus Gigensons, kuru ar augsto 14. numuru 2012. gadā izvēlējās. Bufalo "Sabres".
Drafta pirmais numurs šobrīd tiek prognozēts kanādiešu uzbrucējam Tainenam Lorensam, kurš spēlē spēcīgākajā ASV junioru līgā (USHL). Savukārt uz ceturto pozīciju prognozēs noslīdējis amerikānis Gevins Makena, kuram iepriekš tika prognozēts pirmais numurs.
NHL drafts norisināsies vasarā, un līdz tam prognozes var mainīties atkarībā no hokejistu snieguma jauniešu pasaules čempionātos un sezonā savās komandās.