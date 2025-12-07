Lando Noriss atņem Maksam Verstapenam F1 čempiona kroni, "McLaren" pilots triumfē pirmo reizi kopš 2008. gada
"McLaren" komandas Lielbritānijas pilots Lando Noriss svētdien izcīnīja savu karjerā pirmo Pirmās formulas (F-1) čempiontitulu.
Lai nodrošinātu titulu neatkarīgi no konkurentu snieguma, Norisam vajadzēja finišēt vismaz trešajā pozīcijā un to arī viņš paveica. Pirmais finišēja iepriekšējo četru sezonu čempions "Red Bull" pilots Makss Verstapens, kurš kopvērtējumā atpalika tikai par diviem punktiem, bet trešais bija Norisa komandas biedrs Oskars Piastri.
26 gadus vecajam Norisam šī bija septītā sezona F-1.
Pēdējo reizi "McLaren" pilots izcīnīja kāroto čempiontitulu tālajā 2008. gadā, kad tas izdevās Lūisam Hamiltonam, izcīnot savu pirmo no septiņiem tituliem — pārējos sešus viņš izcīnīja jau "Mercedes" komandā. Noriss ir 35. pilots, kuram izdevies izcīnīt F-1 titulu, un 11. Lielbritānijas pārstāvis šajā kompānijā.
Visi trīs titula pretendenti sacīkstes sāka no pirmajām trim pozīcijām. Sestdien aizvadītajā kvalifikācijā "pole-position" izcīnīja Verstapens, aiz sevis atstājot abus "McLaren" pilotus Norisu un Piastri, kuri startēja no attiecīgi otrās un trešās pozīcijas.
Sacīkstes gaitā Verstapens turējās drošā vadībā, taču ar to nepietika titula nodrošināšanai. Noriss lielākoties cīnījās par trešo vietu posmā, un viņu neaizkavēja arī Verstapena komandas biedrs Juki Cunoda pēc tam, kad brits, atgriežoties no boksiem, apdzina priekšā braucošos.
Aiz labāko trijnieka finišēja Šarls Leklērs ("Ferrari"), piektais bija Džordžs Rasels ("Mercedes"), sesto vietu ieņēma Fernando Alonso ("Aston Martin"), septītais bija Estebans Okons ("Haas"), astotais finišēja Lūiss Hamiltons ("Ferrari"), devītais bija Lānss Strols ("Aston Martin"), bet kā pēdējais pie punkta tika Olivers Bērmans ("Haas").
Noriss sezonu noslēdza ar 423 punktiem, Verstapenam bija 421 punkts, bet Piastri - 410 punkti. Tālāk ar 319 punktiem bija Rasels, 242 punktus iekrāja Leklērs, 156 punkti bija Hamiltonam, un 150 punkti - Kimi Antonelli no "Mercedes".
Lielāko daļu sezonas dominēja abi "McLaren" piloti, uzvarot 12 no 15 sacīkstēm, un kopvērtējumā Piastri pārsvars pār Verstapenu sasniedza 104 punktus, taču nākamajās astoņās sacīkstēs piecas reizes triumfēja Verstapens, pietuvojoties abiem "McLaren" pilotiem.
Uzvaru Konstruktoru kausā "McLaren" vienība oktobra sākumā nodrošināja jau pēc 18 no 24 posmiem.