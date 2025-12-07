Estere Volfa iedzīšanā sasniedz karjeras labāko rezultātu, uzvar austriete Hauzere
Latvijas biatloniste Estere Volfa svētdien Zviedrijā Pasaules kausa pirmajā posmā desmit kilometru iedzīšanā par 21 vietu pakāpās uz 23. pozīciju un sasniedza karjeras rekordu, savukārt Baiba Bendika finišēja 42. vietā.
Sprinta uzvarētāja, somiete Suvi Minkinena, kļūdījās tikai pēdējā šāvienā un noslēdzošo apli sāka ar 12 sekunžu pārsvaru pār austrieti Līzu Hauzeri, kura iztika bez soda apļiem. Pēdējā aplī Hauzere bija krietni ātrāka par sāncensi un finišēja ar uzvaru 30 minūtēs un 14,2 sekundēs, Minkinenu apsteidzot par 2,5 sekundēm. Trešā finišēja zviedriete Anna Magnusone, kura veica vienu soda apli un no uzvarētājas atpalika 31,8 sekundes.
Volfa šāva nekļūdīgi, uzvarētājai zaudējot divas minūtes un trīs sekundes. 19. vieta bija nepilnu četru sekunžu attālumā. Bendika mēroja četrus soda apļus, uzvarētājai zaudējot trīs minūtes un 27,2 sekundes.
Bendika startēja ar 20. un Volfa - ar 44. numuru 60 sportistu vidū, distanci sākot attiecīgi minūti un 13 un minūti un 49 sekundes aiz Minkinenas. Bendika pirmajā šaušanā guļus kļūdījās un trasē devās kā 30., bet Volfa šāva precīzi un pakāpās uz 41. vietu.
Arī otrajā šaušanā guļus Volfa aizvēra visus mērķus, kas ļāva pakāpties uz 33. vietu, bet Bendika mēroja vēl divus soda apļus un trasē atgriezās 50. pozīcijā. Volfa arī stāvus šaušanu sāka ar 100% precizitāti un pacēlās par vēl deviņām pozīcijām, savukārt Bendika pēc vienas kļūdas savu vietu nemainīja.
Volfa turpināja šaut nekļūdīgi un pēdējo apli sāka 21. vietā, kamēr Bendikai visi aizvērti mērķi ļāva pakāpties uz 42. pozīciju.
Visu disciplīnu summā pēc sezonas pirmajām trīs sacensībām Minkinena ar 191 punktu ir līdere, par 17 punktiem apsteidzot Magnusoni. Volfa ir 29. un ieņem augsto piekto vietu U-23 vērtējumā, bet Bendika atrodas 39. pozīcijā, latvietēm iekrājot attiecīgi 31 un 21 punktu.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.