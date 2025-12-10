Virs 800 tūkstošiem. Atbalsta naudas balvu piešķiršanu Sietiņai, Krūmiņai, Bendikai un citiem sportistiem
Latvijas Nacionālā sporta padome (LNSP) trešdien atbalstīja naudas balvu piešķiršanu vairākiem sportistiem ar izciliem sasniegumiem kopumā 813 089 eiro apmērā, aģentūrai LETA pavēstīja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).
Izskatīšanai LNSP sēdē bija iesniegts priekšlikums Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem olimpiskajos sporta veidos no 2024. gada nogales līdz 2025. gada 30. septembrim.
Plānots, ka naudas balvas saņems sportisti un viņu treneri, tostarp šķēpmetēja Anete Sietiņa, kurai plānots piešķirt 17 075 eiro, un Diāna Krūmiņa, kurai paredzēta naudas balva 28 458 eiro apmērā. Šorttrekistam Robertam Krūzbergam plānots piešķirt naudas balvu 10 245 eiro apmērā, bet kamaniņu sportistiem Mārtiņam Botam un Robertam Plūmem - katram 12 806 eiro, kā arī biatlonistei Baibai Bendikai - 14 229 eiro. Kopumā naudas balvas piedāvāts piešķirt 78 sportistiem un vairākiem desmitiem treneru, kā arī vairākiem sportistus apkalpojošajiem darbiniekiem. Balvas paredzētas par augstiem sasniegumiem Pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās sacensībās un universiādēs. Kopējā piešķiramā summa naudas balvās sasniedz 813 089 eiro, tai skaitā 770 403 eiro no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Vienlaikus LNSP izskatīja arī IZM priekšlikumus par līdzekļu piešķiršanu sporta federācijām sporta attīstības veicināšanai, tostarp Latvijas Slidošanas asociācijai, Latvijas Kamaniņu sporta federācijai, Latvijas Biatlona federācijai, Latvijas Basketbola savienībai un citām, kopumā nodrošinot mērķtiecīgu un prognozējamu atbalstu sporta nozares attīstībai. IZM ieskatā turpmāk nepieciešams koncentrēt finansējumu sporta veidos, kur ir lielākā bērnu un tautas sporta iesaiste. Pilnveidojot nozares finansēšanas kārtību, tiks radīti priekšnosacījumi prognozējamai bērnu un jauniešu sporta attīstībai, veicināta tautas sporta pieejamība visā valstī, kā arī stiprināts augstu sasniegumu sports, norāda ministrijā.
Sēdes dalībnieki arī tika informēti, ka rakstveida procesā ir saskaņoti priekšlikumi par vairāku starptautisku sacensību rīkošanu Latvijā bez valsts finansējuma garantijām. Starp sacensībām, uz kuru rīkošanu pretendē sporta veidu federācijas, ir 2026. gada Eiropas čempionāts Formula 4 laivu klasē Alūksnē, 2027. gada pasaules čempionāts galda hokejā Valmierā, 2028. gada pasaules čempionāts virves vilkšanā un 2028. gada Eiropas čempionāta volejbolā vīriešiem grupas turnīrs.
LNSP ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumos. Sporta padomi vada Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). LNSP darbojas aizsardzības, finanšu, iekšlietu, izglītības un zinātnes, labklājības un veselības ministri, kā arī izglītības un zinātnes ministra noteiktā par sportu atbildīgā augstākā valsts amatpersona. Tāpat padomē ir pārstāvētas vairākas sporta nozares organizācijas - Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības, Latvijas Tautas sporta asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Augstskolu sporta savienības vadītāji.