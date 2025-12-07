Latvijas hokeja izlases visu laiku rezultatīvākais spēlētājs pamet galvenā trenera amatu Krievijā
Pēc vairāk nekā četru sezonu darba Vladivostokā Leonīds Tambijevs pamet galvenā trenera amatu KHL okupantu līgas "Admiral" komandā, informē klubs.
Kā 2022. gadā vēstīja "Admiral" klubs, Leonīds Tambijevs turpinās vadīt Vladivostokas komandu, pie kuras stūres stājās iepriekšējās sezonas laikā. Tambijevam darbā palīdzēja aizsargu treneris no Latvijas Andrejs Banada, kurš savulaik spēlējis arī Latvijas U-18 izlasē.
Treneru tandēms pēdējās sezonās strādājuši kopā Krievijas Augstākās līgas (VHL) klubos Sanktpēterburgas "Dinamo" un Karagandas "Saryarka".
Tāpat abi kopā strādājuši Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandās HK "Rīga" un Sanktpēterburgas "Dinamo", kā ar Latvijas U-18 un U-20 izlasēs. Abu treneru došanās prom no Kazahstānas izvērtās par pamatīgu skandālu, jo abas puses jutās, ka tiek pārkāptas viņu tiesības un tika prasītas milzu kompensācijas.
Rīgā dzimušais Leonīds Tambijevs Latvijas izlases rindās ir piedalījies 15 pasaules čempionātos. Kopumā Latvijas valstsvienības kreklā viņš aizvadījis 208 spēles, kurās guvis 66 vārtus un iekrājis 150 rezultativitātes punktus. Abos šajos rādītājos Tambijevs ir Latvijas hokeja izlases visu laiku līderis.