3x3 basketbolists Kristaps Gludītis klasisko basketbolu turpmāk spēlēs Latvijā
"Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) komandai "Latvijas Universitāte" (LU) ir pievienojies aizsargs Kristaps Gludītis, trešdien paziņoja klubs.
Klubs ziņo, ka Gludītis divas sezonas ir aizvadījis "San Vendemiano" komandā Itālijā, kā arī spēlē 3x3 basketbolu. "Ceru palīdzēt komandai uzvarēt, augt treniņos un pašam atgūt spēles formu," saka Gludītis. Klubs informē, ka LU komanda turpina strādāt pie sastāva un spēles uzlabojumiem, meklējot veidus, kā veiksmīgāk cīnīties par uzvarām. LU ar 11 zaudējumiem 11 spēlēs LIBL turnīra tabulā ir pēdējā 14 komandu turnīrā. Pēdējo zaudējumu pret "Keila" komandu vienība piedzīvoja otrdien, 9. decembrī.
Kristaps Gludītis klasiskā basketbolista karjeras laikā spēlējis arī tādās komandās kā "Jelgava", "Barons", "Ventspils", Rakveres "Tarvas", Pasvāles "Pieno Zvaigzdes" un Tallinas "TalTech". Pagājušajā sezonā Itālijas trešajā līgā Gludītis vidēji meta 20,3 punktus spēlē. 3x3 basketbolā viņa lielākais panākums ir izcīnītais zelts Eiropas spēlēs 2023. gadā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi". Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".