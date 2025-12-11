Milānas olimpiskajās spēlēs prognozē miljardiem vērtu ietekmi uz valsts ekonomiku
Privātās augstskolas Romā LUISS veiktajā pētījumā norādīts uz lielo ietekmi Itālijas ekonomikai, ko dos nākamgad notiekošās ziemas olimpiskās spēles.
Pētījumā aprakstīts, ka līdz ar Milānas ziemas olimpiskajām spēlēm radīsies papildus pieprasījums sporta nozarē līdz pat 1,1 miljardam eiro. Vērtējot tiešo un netiešo ekonomisko ietekmi uz Itālijas ekonomiku, konstatēts, ka februārī gaidāmās ziemas olimpisko spēļu kopējā ietekme varētu būt gandrīz trīs miljardi eiro (2,9).
Noskaidrots, ka Milānas olimpisko spēļu dēļ veidosies 13 tūkstoši jaunas darbavietas, no kurām deviņi tūkstoši sporta nozarē, bet ap četriem tūkstošiem saistītajās nozarēs. Sporta nozarē pašlaik strādā ap 15 tūkstošiem uzņēmumu, kuri ikgadēji ģenerē ap četriem miljardiem eiro lielu apgrozījumu. Pētījumi pierāda, ka laika posmā no 2010. līdz 2020. gadam aizvien vairāk itāļu pievērsušies sporta nodarbēm - no 22,8% līdz 27,1% nācijas.
Iededz Milānas ziemas olimpisko spēļu uguni
Senajā Olimpijā trešdien svinīgā ceremonijā tika iedegta Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpisko spēļu uguns.
Lielu artavu pozitīvai ietekmei uz valsts ekonomiku sniegs ārvalstu tūristu ierašanās. Tiek lēsts, ka Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles varētu apmeklēt ap diviem miljoniem fanu, savukārt TV translāciju auditorija var tikt līdz trīs miljardu lielai auditorijai. Aplēsts, ka organizatori varētu būt pārdevuši ap 850 tūkstošiem biļešu.
Tā, piemēram, liela interese par olimpisko spēļu apmeklējumu ir no ASV. "Ipsos" aptaujā konstatēts, ka nedēļas nogale olimpiskajās spēlēs diviem cilvēkiem varētu izmaksāt ap 1800 eiro. Vislētāk uzturēties varētu būt Milānā, kur lēš ap 450 eiro tēriņiem, savukārt dārgi var sanākt vērot spēles Kortīnā, kur jārēķinās ar ap trīs tūkstošiem eiro lieliem tēriņiem.
Tāpat prognozē, ka olimpisko spēļu dēļ vēl vismaz nākamo 18 mēnešu garumā pēc spēļu beigām Itālijā varētu būt novērojams tūristu pieplūdums 1,2 miljardu eiro vērtībā. Romā esošās universitātes profesore Mišela Kostabile olimpisko spēļu efektu uz tūrisma nozari salīdzināja ar valstī iepriekš notikušo "Expo" - tās redzamība un atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos turpināja veicināt tūrisma nozari vairākus gadus.
Lai arī sagaidāma nopietna ekonomiskā ietekme, šīs spēles nav bijušas lētas. Tiek lēsts, ka veikti 3,5 miljardu eiro vērti ieguldījumi gandrīz 100 investīciju projektos. No tiem minēt var Milānas un Kortīnas dzelceļa līniju, Longarones apvedceļu, ceļu savienojamu modernizāciju un pilsētu atjaunošanu.
2026. gada ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā plānotas no 6. līdz 22. februārim. Neilgi pirms spēļu sākuma nav vēl pabeigtas visas būves. Tā, piemēram, celtniecības stadijā joprojām ir hokeja halle, tāpat infrastruktūra nav pabeigta ap renovēto Kortīnas renes sporta veidu trasi. Latvija mērķē uz šīm ziemas spēlēm doties ar lielāko delegāciju vēsturē.
Itālija gatavojas 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm
Pēc diviem ar pusi mēnešiem Itālijā sāksies 2026. gada ziemas olimpiskās spēles. Lai arī sportisti sākuši cīnīties par pēdējām vietām ...