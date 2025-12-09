Mārtiņš Sesks izvirzīts WRC balvai par gada labāko sniegumu
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks izvirzīts pasaules rallija čempionāta (WRC) balvai par aizvadītās sezonas labāko sniegumu, vēsta WRC. Sesks izvirzīts balvai par sniegumu sezonas noslēdzošajā posmā Saūda Arābijas rallijā.
Which is your performance of the year? 👀— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) December 9, 2025
Vote now >> https://t.co/5a7kB9IK3K pic.twitter.com/bYvrJj50I8
Latvijas ekipāža ar Sesku un stūrmani Renāru Franci Saūda Arābijas rallījā vairākas reizes kopvērtējumā bija vadībā, taču noslēdzošajā sacensību dienā pārsistu riepu un tehnisku problēmu dēļ Latvijas ekipāžai nācās izstāties.
Latvijas pilota ekipāža aizvadītajā WRC sezonā startēja septiņos posmos un kopvērtējumā ierindojās 12. pozīcijā.
Gada labākā snieguma balvai nominēts arī pasaules čempions francūzis Sebastjēns Ožjē par sniegumu Paragvajas rallijā, soms Kalle Rovanpere par sniegumu Kanāriju salu rallijā, kā arī Zviedrijas pilots Olivers Sulbergs par sniegumu Igaunijas rallijā.
Uzvarētājs tiks paziņots janvārī.
