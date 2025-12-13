Ziemeļamerikā spekulē par galvu reibinošu maiņas darījumu ar Kristapa Porziņģa iesaisti
ESPN, analizējot iespējamās Dalasas "Mavericks" centra Entonija Deivisa aizmainīšanas iespējas, piedāvājusi piecu komandu darījumu, kurā Kristaps Porziņģis nonāk Goldensteitas "Warriors".
Jau iepriekš dažādos formātos diskutēts par potenciālajām Kristapa Porziņģa nākamajām mājvietām. Ne vienmēr baumas ir piepildījušās, taču arī ne vienmēr viņa vārds tiek iekļauts prestižā ESPN mediju spekulācijās.
Kur karjeru turpinās Entonijs Deiviss?
Pēc Dalasas "Mavericks" bijušā funkcionāra Niko Harisona atlaišanas (bija skandalozās Luka Dončiča maiņas uz Losandželosas "Lakers" galvenais arhitekts, par ko arī šosezon principā zaudēja amatu) pārmaiņu vēji gaidāmi Dalasā.
Šonedēļ ESPN vadošais basketbola analītiķis Šams Čaranija ziņoja, ka vairākas NBA komandas varētu interesēt veikt maiņas darījumu, lai iegūtu Entoniju Deivisu. Pēdējais bija izteikts favorīts Harisona acīs, kurš bija ar viņu sastrādājies savā laikā apavu kompānijā "Nike".
Viņš gan nav vienīgais basketbolists, kuru Dalasa pēc Harisona atlaišanas, varētu mēģināt aizmainīt. Komanda sezonu sākusi neveiksmīgi un ar bilanci 9-16 ieņem desmito vietu Rietumu konferencē. Nav izslēgts, ka šajā sezonā vienību var pamest arī tādi basketbolisti kā Daniels Gefords, Klejs Tompsons un Diandželo Rasels.
Deivisa aģents Ričs Pols jau vērsies pie "Mavericks" pagaidu ģenerālmenedžeru dueta, Maikla Finlija un Meta Rikardi, lai konkretizētu, kādi ir vienības plāni attiecībā uz viņa klientu. Esošie kluba funkcionāri atbildējuši, ka vēlas šobrīd paturēt abas pieejamās opcijas atvērtas - gan pagarināt līgumu pēc nākamās sezonas, gan aizmainīt viņu uz citu komandu (Deiviss šogad pelna 54 miljonus sezonā jeb 46 miljonus eiro, viņa esošais līgums ir spēkā līdz 2027./2028. gada sezonai). 2026. gada 6. augustā ar viņu varēs pagarināt esošo līgumu līdz četriem gadiem par maksimālo summu 275 miljoniem dolāru (234 miljoni eiro).
Dažādu veselības likstu dēļ Deiviss šajā sezonā laukumā devies tikai desmit spēlēs, kurās vidēji iekrājis 19,6 punktus un 10,2 atlēkušās bumbas. Kā norāda Čaranija, tad iespējamās maiņas gadījumā, par Deivisa iegūšanu interesētos trīs Austrumu konferences komandas - Atlantas "Hawks", Detroitas "Pistons" un Toronto "Raptors". Kā norāda apskatnieks, tad šīs trīs komandas Austrumos var cīnīties par augstākajiem mērķiem un, lai varētu būt vēl nozīmīgs spēks, var lūkoties tāda spēlētāja kā Deivisa virzienā, kurš var to pacelt čempiona kalibra vienības virzienā. Jāatceras, ka Deiviss ar "Lakers" 2019./2020. gada sezonā kļuva par NBA čempionu. Tāpat jāatceras, ka 32 gadus vecais basketbolists ir traumatisks un savu talantu var pierādīt vien, ja ir pilnībā vesels.
Dažādie scenāriji
ESPN turpinājusi attīstīt tēmu ap Entonija Deivisa potenciālo aizmainīšanu, Bobijam Mārksam piedāvājot veselus piecus scenārijus ar dažādiem maiņu darījumiem. Vienā no tiem iesaistīts arī Kristapa Porziņģa vārds.
Veselu piecu komandu maiņas darījumā Entonijs Deiviss kopā ar Džonatanu Kumingu, Badiju Hīldu un Devinu Kārteru nonāk Atlantā, Zaks Lavīns, 2026. gada un 2027. gada NBA drafta pirmās kārtas izvēle nonāk Dalasā, Sakramento "Kings" iegūs Treju Jangu un Lūku Kenardu, Goldensteitas "Warriors" Kristapu Porziņģi, bet Detroitas "Pistons" Dagu Makdermotu un naudu.
Mārkss norāda, ka šāds darījums var izdoties tikai tad, ja Atlanta aizmaina arī esošo līderi Treju Jangu, kurš turpina atkopties no ceļgala savainojuma un ir izrādījis neapmierinātību ar vēl nepagarināto līgumu (šogad pelna 45,9 miljonus dolāru jeb 39 miljonus eiro, nākamā ir pēdējā sezona līgumā ar paša spēlētāja opciju). Apskatnieks neredz lielu pievienoto vērtību no Janga aizmainīšanas uz Dalasu, jo tur jau atrodas līdzvērtīgs spēlētājs Kairija Ērvinga personā.
Līdz ar to viņš piedāvā iesaistīt kopumā piecas komandas un deviņus basketbolistus. Tādā veidā Dalasa Jangu aizmaina tālāk uz Sakramento, pretī iegūstot Lavīnu, kurš var īstermiņā labi papildināt Ērvingu. Atlanta veic darījumu bez nepieciešamības aizmainīt bijušo drafta pirmo numuru Zakariju Rizašē, kā arī tā var turpināt cīnīties par augstākajiem mērķiem. Savukārt Goldensteitas "Warriors" beidzot atbrīvojas no Kamingas un iegūst kustīgu garo basketbolistu, pēc kura lūkojusies gadiem. Porziņģis arī apvienotos ar Alu Horfordu, ar kuru spēlējis kopā Bostonā.
Piecu potenciālo darījumu aprakstā tiek izskatīti scenāriji ar Deivisa nonākšanu Detroitā (pretī dodas Tobiass Heriss, Džeidens Aivijs un Ronalds Holands), pārcelšanos uz Toronto ("Raptors" bez Deivisa iegūst arī Toniju Bredliju, Dalasa Ārdžeju Baretu, Jākobu Poeltlu, divas drafta izvēles, bet trešā iesaistītā puse Indiānas "Pacers" Danielu Gefordu). Tāpat apskatīta četru komandu darījums, kurā Deiviss pārceļas uz Goldensteitu un trīs maiņu darījums ar viņa pievienošanos "Spurs" pie Viktora Vembanjamas.
Tomēr, kā norāda Markss, tieši piecu komandu darījums, kurā iesaistīts arī Porziņģis, ir tas, kurš arī ir vispievilcīgākais. Tajā Dalasa saņem arī drafta izvēles, kuru tai pašlaik trūkst. Turklāt, jāņem vērā, ka šobrīd neskaidra ir Jaņņa Adetokunbo nākotne Milvoki, bet Ņūorleānas "Pelicans" ir viena no līgas vājākajām komandām ar zvaigzni Zaionu Viljamsonu sastāvā.
Bieži iesaistīts baumās
Lielu daļu savas NBA karjeras laikā Kristaps Porziņģis bijis ierauts dažādās baumās par potenciālu maiņas darījumu. Līdz šim viņš aizmainīts veselas četras reizes - no "Knicks" uz "Mavericks", no "Mavericks" uz "Wizards", no Vašingtonas uz "Celtics" un no Bostonas uz "Hawks". Piesaistot Porziņģi vasarā, apkārtējie pauda, ka tieši latvietis var būt viens no trūkstošajiem puzles gabaliņiem Atlantas cīņā par lieliem mērķiem, tomēr sezonas ievadā viņš ir vairāk nespēlējis nekā spēlējis.
Sezonas ievadā Porziņģis atklāja, ka pagājušajā sezonā viņam tika diagnosticēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā. Šajā sezonā viņš vairākās spēlēs nav piedalījies nekonkretizētas slimības dēļ, tomēr publiski pats Porziņģis atklāja, ka tai nav bijis saistības ar POTS.
Līdzšinējās 13 sezonas spēlēs Porziņģis vidēji guvis 19,2 punktus, izcīnījis 5,6 atlēkušās bumbas un atdevis 3,1 rezultatīvo piespēli. Atlanta ar bilanci 14-11 ieņem devīto vietu Austrumos. Ņemot vērā, ka Porziņģim šis ir noslēdzošais līguma gads, tad arī viņa kontrakta situācija ir labvēlīga, lai veiktu kādu darījumu ar viņa iesaisti. Pats latvietis pirms sezonas pauda, ka nesteidzoties parakstīt jaunu līgumu. To pagarināt viņš var visas šīs sezonas laikā. Gadījumā, ja nākamo vasaru Porziņģis sagaidīs bez līguma, viņš kļūs par neierobežoti brīvo aģentu.
Šī nav pirmā reize šīs sezonas laikā, kad publiski Porziņģis tiek iesaistīts spekulācijās par maiņas darījumu. Iepriekš Porziņģa vārds tika minēts Jaņņa Adetokunbo maiņā, piedāvājot "Hawks" piesaistīt grieķi. Savukārt Goldensteitas "Warriors" vārds, kas tika piesaukta kā latvieša iespējamā nākamā pieturvieta karjerā, jau iepriekš interesējusies par Porziņģi. 2025./2026. gada sezonas maiņu darījumu laika pēdējā diena ir 5. februāris.
Kristaps Porziņģis, spītējot kājas traumai, palīdz "Celtics" kļūt par NBA čempioniem
Kristaps Porziņģis ar Bostonas "Celtics" vienību izcīnījis NBA čempiontitulu, Porziņģim kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu - NBA čempionu.