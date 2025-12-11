"Lēmums ir netaisnīgs un sportistu aizskarošs!" Snikus un Apinis pauž neapmierinātību par valsts naudas balvu sadali
Latvijas parasportisti Aigars Apinis un Rihards Snikus trešdien sociālajos medijos pauda neapmierinātību ar naudas balvu piešķiršanas kritērijiem izcilus sasniegumus guvušiem sportistiem.
Starp sportistiem, kuriem paredzēts piešķirt naudas balvu, ir arī parasportiste Diāna Krūmiņa, kamēr Apinim un Snikum, kuri aizvadītajā sezonā arī sasniedza augstus rezultātus, naudas balvas nav paredzēts piešķirt.
Ierakstā vietnē "Facebook" Apinis uzsvēra, ka viņš šogad pasaules čempionātā izcīnīja zelta godalgu diska mešanā, taču viņam naudas balva neesot piešķirta, jo viņa medicīniskajā klasē finālā sacentušies sportisti no mazāk nekā desmit valstīm.
Viņš uzskata, ka lēmuma sagatavotāji nav iedziļinājušies viņa pārstāvētā sporta veida būtībā. "Kritēriji, kādi ir jāizpilda pat tādiem sportistiem kā es, lai nokļūtu uz pasaules čempionātu, ir ļoti augsti un grūti izpildāmi," raksta Apinis, uzskatot, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmums ir netaisnīgs un aizskarošs. Apinis arī apgalvo, ka šāds kritērijs par sportistiem no desmit valstīm nav noteikts nevienā dokumentā, bet to esot izdomājusi ministrija.
"Es cīnījos ar pasaulē labākajiem un pierādīju, ka esmu šobrīd pasaulē vislabākais! Ko vēl IZM vajag? Vai tad, ja es būtu sacenties ar 25 sportistiem, kas manā sporta klasē un sporta veidā būtu pat tehniski neiespējams nodrošināt vienu sacensību ietvaros, jo tad sacensības ievilktos vairāku dienu garumā, manis izcīnītais zelts Latvijai būtu “izcilāks"," emocionālā ierakstā viedokli pauž Apinis.
Savukārt Snikus, kurš izcīnīja divas zelta godalgas Eiropas čempionātā, norādīja, ka viņa grupā startēja 11 sportisti no astoņām valstīm, kas jau ir liels dalībnieku skaits attiecīgajai medicīnas grupai. Arī Snikus apgalvo, ka viņam prēmija atteikta, jo viņa grupā nav startējušas desmit valstis. Viņš arī skaidroja, ka vienā no disciplīnām, kurā viņš startē, nemaz nevar būt vairāk par astoņiem sportistiem, jo tā paredz noteikumi.
"Ne es ar savu Eiropas čempiona titulu, ne Aigars Apinis ar pasaules čempiona titulu nesaņemsim valsts atzinību. Tomēr interesanti, ka esam nominēti Trīszvaigžņu balvai kā augstāko sasniegumu paralimpieši šajā gadā. Šeit pat nav runa par naudu - runa ir par atklātu spēli. Cilvēki, treneri, komandas, atbalsta personāls rēķinājās ar kaut kādu atzinību un finansiālu atbalstu, kas ir ļoti svarīgs katra nākošā gada startiem," viņš turpināja.
Snikus atklājis, ka viņu satrauc tas, ka prēmiju piešķiršanas sistēma nav sakārtota un caurspīdīga, kā arī nav minēts punkts par nepieciešamo valstu skaitu prēmijas saņemšanai. "Manā sporta veidā starptautiski ir noteikts, ka discpilīnā ar "Freestyle mūziku" startē tikai sacensību labākie 8 sportisti. Tātad, ja izcīnīšu zeltu šeit, man arī nekas pienāktos. Aicinājums visiem izdarīt secinājumus par valdošo politiķu, kas lēma par šo jautājumu, attieksmi pret sportistiem, tai skaitā parasportu, kur tā jau ikdiena ir smaga."
Izskatīšanai LNSP sēdē bija iesniegts priekšlikums Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem olimpiskajos sporta veidos no 2024. gada nogales līdz 2025. gada 30. septembrim. Kopumā naudas balvas plānots piešķirt 78 sportistiem un vairākiem desmitiem treneru, kā arī vairākiem sportistus apkalpojošajiem darbiniekiem. Balvas paredzētas par augstiem sasniegumiem Pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās sacensībās un universiādēs.