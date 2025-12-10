Deviņi krievu un baltkrievu slēpotāji gūst iespēju cīnīties par vietu olimpiskajās spēlēs
Trīs slēpotāji no Krievijas un vēl seši no Baltkrievijas ieguvuši tiesības startēt 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, trešdien pavēstīja Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS).
FIS norāda, ka sportisti ieguvuši neitrālo atlētu statusu un atgriezīsies sacensībās pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Organizācija neatklāj, vai atraidījusi kādu pieprasījumu šādam statusam un cik daudz. Tiek vēstīts, ka starp sportistiem, kuri varēs startēt olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, ir 2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu uzvarētāja un 2022. gada Pekinas spēļi vicečempione frīstaila akrobātikā baltkrieviete Hanna Huskova, 2021. gada pasaules čempione frīstaila "Big Air" disciplīnā Anastasija Tataļina, kā arī krievu distanču slēpotāji Savēlijs Korosteļovs un Darja Ņeprjajeva.
Jau ziņots, ka Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) pirms nedēļas apmierināja Krievijas apelāciju par tās sportistu dalību starptautiskajās sacensībās. Pamatojoties uz šo lēmumu, Krievijas sportisti varēs piedalīties starptautiskās slēpošanas sacensībās kā neitrālie atlēti, savukārt parasportisti sacensībās drīkstēs startēt ar nacionālo simboliku.
FIS oktobrī lēma saglabāt diskvalifikāciju Krievijas un Baltkrievijas sportistiem arī 2025./2026. gada sezonā. Šis lēmums paredzēja, ka agresorvalstu sportisti nevarēs startēt arī neitrālo atlētu statusā nākamā gada olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs. Novembrī Krievija iesniedza apelāciju par sešiem tās sportistiem un sešiem parasportistiem. Slēpošanas disciplīnās var kvalificēties tikai FIS sacensībās, bet krievu un baltkrievu sportistiem tas līdz šim bija liegts.
Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) septembra beigās lēma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļēju diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Lēmums pavēra ceļu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2026. gada Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs sacensties zem saviem karogiem. Savukārt Starptautiskā Olimpiskā komiteja paziņojusi, ka krievu un baltkrievu individuālie sportisti varēs spēlēs piedalīties neitrālo atlētu statusā.