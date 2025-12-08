"Operāciju nevajadzēs!" Rastorgujevs sniedz labas ziņas par savu traumu, tomēr Covid-19 dēļ izlaidīs vienu posmu
Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs sociālajos tīklos pavēstījis, ka atsvaidzinātā pleca trauma nav nopietna, taču nākamajā Pasaules kausa posmā Austrijā viņš nestartēs, jo atklāta saslimšana ar Covid-19 vīrusu.
Biatlonists Andrejs Rastorgujevs Pasaules kausa pirmajā posmā Estešundā piedalījās daļēji. Vadošais vīriešu biatlonists nepievienojās Latvijas komandai uz stafešu sacensībām sena savainojuma atsvaidzināšanas dēļ, un Pasaules kausa sezonu sāka ar dalību individuālajās distancēs.
Klasikā viņam izdevās iegūt augsto devīto vietu, savukārt sprintā 33. vietu. Iedzīšanas sacensībās, kurām Rastorgujevs bija kvalificējies, viņš uz starta neizgāja. Pats sportists skaidroja, ka sprinta sacensībās saasinājis pleca savainojumu. "Nekavējoties došos uz Latviju, lai veiktu padziļinātas medicīniskās pārbaudes," rakstīja Rastorgujevs.
Pirmdien, 8. decembrī, biatlonists atklājis, ka viņa pleca savainojums neesot nopietns. "Izmeklējumu rezultāti liecina, ka plecam ķirurģiska iejaukšanās nav nepieciešama. Jādod atslodze un fizioterapija," raksta pats sportists. Tomēr nākamo Pasaules kausa posmu Austrijas Hohfilcenes trasē viņš izlaidīs, jo pie reizes sasirdzis ar Covid-19 vīrusu. Sacensības Hohfilcenē gaidāmas šajā nedēļas nogalē, no 12. līdz 14. decembrim.
Pēc Hohfilcenes no 18. līdz 21. decembrim sportisti pulcēsies Francijas Ansī trasē un tajā Rastorgujevs plānojot atgriezties ierindā. "Šis noteikti nav sezonas sākums, kādu iztēlojos. Svarīgākie starti vēl tikai priekšā, tāpēc saglabāsim optimismu," pozitīvi noskaņots ir Rastorgujevs. Viņš, tāpat kā Baiba Bendika, jau automātiski no Latvijas ir ieguvis ceļazīmi uz ziemas olimpiskajām spēlēm, kas nākamā gada februārī būs galvenās šīs sezonas sacensības biatlonistiem.
Austrijā trīs dienu garumā notiks sprints, iedzīšana vīriešiem un sievietēm, kā arī stafetes sievietēm un vīriešiem.