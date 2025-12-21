Krievi apzog Usiku, daiļslidošana virzās viendzimuma virzienā un Meilutīte atsakās no Lietuvas godināšanas - aizejošā nedēļa sportā
Sporta cienītājiem aizejošā nedēļa bija pilna ar virkni skaļu notikumu, ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Jau pagājis gads kopš mīklainos apstākļos Maskavā bojā gāja lieliskais latviešu basketbolists Jānis Timma – Latvijas sporta sabiedrība turpina pieminēt Jāni. Šajā nedēļā Siguldā norisinājās Pasaules kausa posms bobslejā un skeletonā, kurā priecīgākās ziņas, visticamāk, jāmeklē skeletonista Krista Indriksona sniegumā. Latvija un pasaule pieredzēja jokainas boksa cīņas – sportistaksi jūtūberis Džeiks Pols nevajadzīgi ilgi spēja “pretoties” boksa zvaigznei Entonijam Džošua, bet pie mums “Jaunajā Teikā” hokejists Maksims Širokovs ātri uz dēļiem nolika vēl lielāku amatieri nekā Džeiku Polu – bijušo basketbola izlases kandidātu Artūru Brici. Diemžēl arī šonedēļ jārunā par agresorvalstu atjaunošanu sportā, pozitīvā vēsts, ka viņu neitralitāte tiešām tiek izvērtēta un trīs kamaniņu braicēji palikuši bez iespējas piedalīties sacensībās. Tikmēr Ukrainā okupanti konfiscējuši boksa leģendas Oleksandra Usika mantu, bet ukraiņu daiļslidotājs Fedirs Kuļišs ticis pie Latvijas pilstonības un varēs startēt olimpiskajās spēlēs. Ar milzu skandālu noslēgusies gada labāko sportitu apbalvošana Lietuvā, jo kaimiņvalsts visu laiku izcilākā peldētāja Rūta Meilutīte atteicās saņemt balvu.