Alla Pugačova pārvietojas ar grūtībām, taču faniem uzmanību nežēlo. Satraucošs foto
Nesen 76 gadus vecās mākslinieces Allas Pugačovas fanu kontā parādījās viņas fotoattēls, kuru tur ievietoja blogere vārdā Alina. Tajā leģendārā dziedātāja redzama tērpusies zīmola apģērbā un ar spieķi rokās.
Nav noslēpums, ka primadonna jau ilgu laiku cieš no locītavu sāpēm, tāpēc viņai ir grūti pārvietoties, ziņo krievu mediji. Tāpat fotoattēlā redzams Maksims Galkins, kurš pēdējā laikā kļuvis par sieviešu un jauniešu meiteņu elku, pateicoties izmaiņām savā izskatā.
Kopumā Alla izskatās ļoti labi. Māksliniece izbauda mierīgu dzīvi Kiprā un pat nesatraucas par publiskumu, taču fotogrāfēties ar faniem viņai ir svēts pienākums, tāpēc viņa nekad neatsakās pozēt. Interneta lietotāji burtiski pārpludināja dziedātāju ar komplimentiem.
"Stilīga un mīlēta!"; "Vislabākā, talantīgā, godīgā, taisnīgā!"; "Alla! Leģenda! Mīļā mūsu! Lai jums ir laime, ilgs mūžs!"; "Alla, jūs bijāt, esat un vienmēr būsiet mana mīļākā dziedātāja. Dzīvojiet ilgi, priecējot savus bērnus, vīru, mazbērnus un tos, kas jums dārgi"; "Mīļie mūsu, supertalantīgie un skaistie. Nav un nebūs neviena līdzīga. Lai jums laime!" raksta komentētāji.
Atgādināsim, ka Alla Pugačova pameta Krieviju pirms četriem gadiem, kad agresorvalsts uzsāka asiņaino karu Ukrainā. Sākumā viņa ar ģimeni dzīvoja Izraēlā, bet pēc kāda laika pārcēlās uz Kipru. Salīdzinoši nesen izpildītāja publiski paziņoja, ka nekad vairs neapmeklēs dzimteni.