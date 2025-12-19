Hokejists Maksims Širokovs boksa ringā debitē ar nokautu pār bijušo basketbola izlases kandidātu
Ceturtdien, 18. decembrī, "Fantadromā" norisinājās "Riga Fight Night" cīņu šovs. Tā ietvaros ringā devās arī citu sporta veidu pārstāvji - hokejists Maksims Širokovs jau pirmajā raundā nokautēja basketbolistu Artūru Brici.
Maksims Širokovs, kurš turpina savu hokejista karjeru un šobrīd pārstāv OHL klubu Kijivas "Capitals", ar boksu nodarbojies kopš bērnības, taču šī kļuva par viņa debijas cīņu. "Gribu izbaudīt to sajūtu, kā tas ir - nonākt viens pret vienu tādā atklātā cīņā. Jau no jaunības to esmu gribējis izbaudīt, un šoreiz tas ir sanācis," vēl pirms cīņas teica Širokovs, kura potenciāli pretinieki varēja būt citi basketbolisti - Kristaps Valters vai Armands Šķēle.
Beigās pretiniekos Širokovs dabūja Artūru Brici. Viņš basketbolista karjeras laikā uzspēlēja tādās komandās kā "Liepājā", "Baronā", "Jelgavā", "Valka"/"Valga" un Portugālē. Savas sportista karjeras laikā viņš gan vairākkārtīgi iekūlās totalizatoru skandālos par spēļu sarunāšanu. Tomēr 2011. gada vasarā viņu valstsvienības kandidātu sarakstā iekļāva toreizējais galvenais treneris Ainars Bagatskis. Bricis 2011. gada U-20 izlasē no rezervista kļuva par vienu no līderiem, vēlāk izpelnoties arī izsaukumu uz izlasi pēc trenera Agra Galvanovska ieteikuma.
"Pirmās domas bija, ka neesmu mīzējs," komentāru pirms cīņas un kāpēc tai piekrita teica Bricis, kuram blakus atradās Kaspars Kambala. Abu cīņa noslēdzās ļoti ātri. Tajā Širokovs gan labāk kustējās ringā, gan arī labāk uzbruka. Pirmās minūtes beigās hokejistam izdevās precīzs sitiens Briča sejā, kas viņu noguldīja nokdaunā. Ar to arī abu cīņa bija noslēgusies, Širokovam izpelnoties ātru uzvaru.
Kopumā vakara gaitā notika astoņas cīņas. Pēc Širokova un Briča dueļa ringā kāpa Lietuvas boksa un MMA zvaigzne Dominiks Dirkštis, kurš saviem pretiniekiem (Ričardam Jurkevičam, Dmitrijam Točinijam) neatstāja cerības.