Latvijas bokseris Gulbis izcīna bronzu Eiropas jauniešu čempionātā
Latvijas bokseris Timurs Gulbis izcīnījis bronzas medaļu Eiropas U-17 jauniešu čempionātā, ceturtdien informēja Latvijas Boksa savienība (LBS).
Gulbis startēja svara kategorijā līdz 70 kilogramiem. No pirmās kārtas cīņas Gulbis bija brīvs, otrajā kārtā viņš pārspēja čehu Janu Sikoru, bet ceturtdaļfinālā pieveica Lūku Mūru no Anglijas. Cīņā par vietu finālā Latvijas bokseris piekāpās ukrainim Mikolam Kovalam, tiekot pie bronzas godalgas.
Kopumā Latviju čempionātā, kas norisinājās Vācijas pilsētā Kībaumā, pārstāvēja 14 bokseri. Izlases galvenais treneris bija Artjoms Ramlavs un kopā ar viņu strādāja treneri Uldis Ozols, Jānis Naumovs un Aleksandrs Sotniks. Turnīrā Latviju pārstāvēja arī tiesnesis Ivans Lisenko. Piektās vietas izcīnīja trīs Latvijas bokseri - Grāfs Putraševičs, Mārtiņš Kušners un Vladislavs Ustinovs.
Putraševičs svara kategorijā līdz 63 kilogramiem astotdaļfinālā pieveica zviedru Vilmeru Ekblumu Ulsonu, bet ceturtdaļfinālā piekāpās rumānim Florinam-Nelu Ulmeanu. Kušners svarā līdz 75 kilogramiem pārspēja poli Mateušu Kivku, bet cīņā par pusfinālu zaudēja Kirilam Bondarenko no Ukrainas, kamēr Ustinovs svara kategorijā līdz 80 kilogramiem astotdaļfinālā uzvarēja čehu Janu Vimazalu, bet ceturtdaļfinālā zaudēja ukrainim Dmitro Kosjanenko.
Tikmēr devīto vietu izcīnīja Romāns Iļjins svara kategorijā līdz 66 kilogramiem, kurš pirmajā kārtā uzvarēja Adrianu Abriču no Horvātijas, bet astotdaļfinālā atzina Kristiana Bukovska no Slovākijas pārākumu. Čempionātā kopumā piedalījās 384 bokseri no 31 valsts.