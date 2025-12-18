Latvijas bobsleja izlases treneris Emīls Cipulis neslēpj vilšanos par sezonas sākumu
Latvijas bobslejistiem šīs sezonas sākums nav bijis veiksmīgs, taču katrās nākamajās sacensībās ir redzams progress, pirms Siguldā gaidāmā Pasaules kausa posma atzina Latvijas bobsleja izlases treneris Emīls Cipulis.
Šonedēļ Siguldā norisināsies Pasaules kausa posms skeletonā un bobslejā. Ceturtdien uz starta pirmās izies skeletonistes, piektdien sacensības sāks skeletonisti un tiks aizvadīts posms sievietēm monobobslejā, bet sestdien un svētdien trasē dosies sieviešu un vīriešu bobsleja divnieku ekipāžas.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF) vēsta, ka Cipulis preses konferencē atzina, ka sezonas sākums nav bijis tik sekmīgs, kā iecerēts, taču ar katrām sacensībām tiek veikti uzlabojumi ekipējumā un sastāvos, lai pakāpeniski kāpinātu rezultātus un starta pozīcijas.
TIkmēr fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Franke norādīja, ka uzsvars šobrīd ir uz stabilitāti un izaugsmi "soli pa solim" līdz sezonas galvenajam mērķim, lai fiziskās formas kulminācija būtu tieši februārī, olimpisko spēļu laikā.
Skeletona treneris Ivo Šteinbergs izcēla, ka olimpiskajā sezonā konkurence ir īpaši blīva un rezultātu svārstības ir daļa no sporta specifikas. Viņš arī norādīja, ka Latvijas sportistiem joprojām ir reālas iespējas uzlabot pozīcijas olimpiskās kvalifikācijas cīņā, jo līdz kvalifikācijas termiņam vēl ir vairākas sacensības, un mājas posmi Siguldā var dot būtisku impulsu punktu krāšanai.
Savukārt LBSF prezidents Ansis Zeltiņš uzsvēra, ka Siguldā šonedēļ ir iespēja gan līdzjutējiem, gan medijiem klātienē redzēt spēcīgākos sportistus un Latvijas komandu gatavību olimpiskās sezonas kontekstā.
Bobslejā vīriešiem Latviju pārstāvēs piloti Jēkabs Kalenda un Renārs Grantiņš, bet sieviešu konkurencē debiju Pasaules kausā piedzīvos pilote Amēlija Kotāne, kura piedalīsies gan monobobsleja, gan divnieku sacensībās. Skeletonā no Latvijas sportistiem piedalīsies skeletonisti, kas jau startējuši iepriekšējos posmos - Dārta Neimane, Marta Andžāne, Emīls Indriksons un Dāvis Valdovskis.
Šī ir astotā reize pēc kārtas, kad Siguldas trase uzņem Pasaules kausa sacensības bobslejā un skeletonā.