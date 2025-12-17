PSG pendelēs pārspēj “Flamengo” un triumfē Starpkontinentālajā kausā
foto: IMAGO/Matrix Images
PSG cīņā par FIFA Starpkontinentālo kausu uzvar "Flamengo".
Futbols

PSG pendelēs pārspēj “Flamengo” un triumfē Starpkontinentālajā kausā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Parīzes "Saint-Germain" trešdien Katarā cīņā par Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) Starpkontinentālo kausu uzvarēja Riodežaneiro "Flamengo".

PSG pendelēs pārspēj “Flamengo” un triumfē Starpko...

Pamatlaikā komandas cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet 11 metru sitienu sērijā parīzieši uzvarēja ar 2:1.

Pēcspēles sitienos četras reizes PSG no zaudētiem vārtiem glāba vārtsargs Matvejs Safonovs.

 Mača 38. minūtē Francijas klubu vadībā izvirzīja Kviča Kvarachelija, bet 62. minūtē 1:1 panāca savulaik spilgtu karjeru Eiropā aizvadījušais Žorže Kavaljēre jeb Žoržinju.

PSG futbolisti šogad izcīnījuši sešus titulus, tajā skaitā uzvarot UEFA Čempionu līgā. "Flamengo" nesen nodrošināja Brazīlijas čempiontitulu un uzvarēja arī Dienvidamerikā prestižākajā klubu turnīrā "Copa Libertadores".

FIFA Starpkontinentālajā kausā piedalījās sešu konfederāciju čempiones, PSG kā Eiropas labākajai komandai nodrošinot vietu uzreiz finālā.

Tēmas

FIFAParīzes Saint GermainUEFAŽoržinjuCopa LibertadoresRiodežaneiro "Flamengo"

Citi šobrīd lasa