PSG pendelēs pārspēj “Flamengo” un triumfē Starpkontinentālajā kausā
Parīzes "Saint-Germain" trešdien Katarā cīņā par Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) Starpkontinentālo kausu uzvarēja Riodežaneiro "Flamengo".
Pamatlaikā komandas cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet 11 metru sitienu sērijā parīzieši uzvarēja ar 2:1.
Pēcspēles sitienos četras reizes PSG no zaudētiem vārtiem glāba vārtsargs Matvejs Safonovs.
Mača 38. minūtē Francijas klubu vadībā izvirzīja Kviča Kvarachelija, bet 62. minūtē 1:1 panāca savulaik spilgtu karjeru Eiropā aizvadījušais Žorže Kavaljēre jeb Žoržinju.
PSG futbolisti šogad izcīnījuši sešus titulus, tajā skaitā uzvarot UEFA Čempionu līgā. "Flamengo" nesen nodrošināja Brazīlijas čempiontitulu un uzvarēja arī Dienvidamerikā prestižākajā klubu turnīrā "Copa Libertadores".
FIFA Starpkontinentālajā kausā piedalījās sešu konfederāciju čempiones, PSG kā Eiropas labākajai komandai nodrošinot vietu uzreiz finālā.