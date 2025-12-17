Apšauba neitralitāti kara jautājumā. Trīs krievu kamaniņu sportistiem liedz neitrālo atlētu statusu
Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija (FIL) otrdien liedza trim sportistiem no Krievijas piedalīties Pasaules kausa (PK) izcīņas sacensībās Leikplesidas trasē ASV, jo apšaubīta viņu atbilstība neitrāla sportista statusam.
Jau ziņots, ka PK posmā Leikplesidā plānoja startēt seši Krievijas kamaniņu braucēji (viņi visi startēja Kortīnas olimpisko spēļu trasē testa sacensībās novembra beigās), kuri starta sarakstā tika iekļauti kā individuāli neitrāli sportisti. FIL otrdien pavēstīja, ka sacensībās nevarēs piedalīties Aleksandrs Gorbacevičs, Sofija Mazura un Ksenija Šamova.
Kā norāda FIL, šāds lēmums pieņemts, jo organizācija ir saņēmusi "jaunus pierādījumus" par viņu neatbilstību neitrālu sportistu statusam, kā arī konsultējusies par to ar Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK). FIL amatpersonas neatklāja pierādījumu būtību, taču lēmumam pietuvināta persona aģentūrai "Associated Press" (AP) sacīja, ka tie apšauba Gorbaceviča, Mazuras un Šamovas neitralitāti attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022. gadā.
Neitralitātes jautājums ir galvenais procesā, lai noteiktu, kuriem Krievijas sportistiem vispār būs iespēja kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Dažas sporta federācijas gatavojas ļaut Krievijas sportistiem sacensties, taču tikai pēc tam, kad tie būs pārbaudīti neatkarīgā pārskatīšanas procesā, lai pārliecinātos, ka viņi nav publiski atbalstījuši karu un nav saistīti ar Krievijas militārajiem vai citiem spēkiem.
No sešiem sākotnēji sacensībām Leikplesidā pieteiktajiem krievu sportistiem otrdien treniņos piedalījās trīs - Matvejs Perestoroņins, Pāvels Repilovs un Darja Oļesika. Plānots, ka viņi piedalīsies arī trešdienas treniņos, bet ceturtdien startēs Nāciju kausā, kas būtībā ir kvalifikācija PK izcīņas sacensībām.
Sacensības Leikplesidā ir trešais no pieciem kvalifikācijas posmiem uz Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm februārī. Pēdējās divas kvalifikācijas sacensības norisināsies gadu mijā Latvijā un janvārī Vācijā. Pagaidām nav zināms, vai Krievijas sportistiem būs iespējas tajās startēt.
Pagājušajā nedēļā Krievijas kamaniņbraucēji paziņoja, ka ASV viņiem piešķīra vīzas, lai viņi varētu ierasties uz sacensībām Jūtā pagājušajā nedēļas nogalē un Leikplesidā šajā nedēļas nogalē. Sacensības Jūtā viņi izlaida pagaidām neskaidru iemeslu dēļ.