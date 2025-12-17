VIDEO: Luka Dončičs iepriecina savus komandas biedrus ar dārgām Ziemassvētku dāvanām
Ar cēlu žestu izcēlies Losandželosas "Lakers" basketbolists Luka Dončičs, kurš saviem komandas biedriem sagādājis Ziemassvētkos dāvanas - elektriskos velosipēdus. Tiek lēsts, ka Dončičs dāvanās iztērējis ap 340 tūkstošiem dolāru (290 tūkstoši eiro).
Dāvanas no Dončiča saņēma ne vien komandas biedri, bet arī treneri un personāls. Kopumā slovēnis sagādāja 103 elektriskos velosipēdus "Lakers" darbiniekiem.
Spēlētājiem Dončičs dāvināja jaudīgākus elektriskos velosipēdus, katra cenai esot 3350 dolāri (2859 eiro), bet pārējiem tika nedaudz lētāki modeļi - 2250 dolāru vērtībā (1920 eiro). Tos, kurus saņēma basketbolisti, var attīstīt ātrumu līdz pat 129 kilometriem stundā. Pēc dāvanu saņemšanas daudzi tos arī iemēģināja praksē, ieskaitot pašu Dončiču.
"Priecāšos ar to pārvietoties pludmalē un citur. Tas ir ļoti jauks žests no Lukas puses. Visi spēlētāji bija par to priecīgi," saņemtās dāvanas komentēja "Lakers" galvenais treneris. Kopumā šajās dāvanās slovēņu basketbolists iztērēja ap 340 tūkstošiem dolāru. Jāmin, ka esošā līguma ietvaros viņa gada atalgojums ir gandrīz 46 miljoni dolāru, tā kā ļoti lielu finansiālu robu nopirktās dāvanas nedos.
Lukas Dončiča pirmajā pilnajā sezonā "Lakers" sastāvā komanda spēlē atzīstami - bilance 18-7 ierindo to trešajā vietā Rietumu konferencē. Savukārt Dončičs ar vidēji gūtajiem 34,7 punktiem ir līgas rezultatīvākais basketbolists. 8,8 rezultatīvās piespēles ierindo viņu trešajā vietā atdoto piespēļu ziņā.
Jāmin, ka šis nav pirmais cēlais žests no Dončiča kopš pievienošanās "Lakers". Iepriekš viņš ziedoja 500 tūkstošus dolāru Losandželosas postošo ugunsgrēku radīto seku atjaunošanai.