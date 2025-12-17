"Trīs Zvaigžņu balvu" par mūža ieguldījumu sportā saņems volejbola treneris Andris Vitauts Kļaviņš
“Trīs Zvaigžņu balvas” žūrija vienbalsīgi nolēmusi piešķirt balvu nominācijā “Mūža ieguldījums sportā” Andrim Vitautam Kļaviņam - izcilam volejbola trenerim, pedagogam un sporta nozares personībai, kura vairāk nekā sešas desmitgades ilgais darbs ir devis būtisku un paliekošu ieguldījumu Latvijas volejbola attīstībā, īpaši sieviešu un jaunatnes sportā.
Andris Vitauts Kļaviņš (dzimis 1938. gada maijā) trenera gaitas uzsāka 20. gadsimta 60. gados, kļūstot par vienu no Latvijas sieviešu volejbola sistēmas veidotājiem. Viņš bija starp tiem speciālistiem, kuri ielika pamatus mērķtiecīgai un metodiski pamatotai treniņu sistēmai, kas ilgtermiņā sekmēja sieviešu volejbola attīstību Latvijā un sportistu konkurētspēju augstā līmenī.
Nozīmīga vieta viņa profesionālajā darbībā saistīta ar Rīgas komandām. Andris Vitauts Kļaviņš bija Rīgas meistarkomandas “Aurora” galvenais treneris, un viņa vadībā komanda 1971., 1972. un 1973. gadā trīs reizes pēc kārtas izcīnīja Latvijas PSR čempionu titulu. 1978. gadā viņa vadībā meistarkomanda “Aurora” ieguva 5. vietu PSRS čempionātā- augstāko sasniegumu komandas vēsturē. Dažādos gadu desmitos viņš vadījis arī vairākas Rīgas volejbola skolas treniņu grupas, audzinot jaunas sportistu paaudzes.
Žūrija augstu novērtē Andra Vitauta Kļaviņa starptautisko profesionālo pieredzi. No 1979. līdz 1984. gadam viņš bija Igaunijas sieviešu volejbola izlases galvenais treneris, savukārt 1984.–1985. gadā strādāja par Mali nacionālās volejbola izlases treneri, sniedzot ieguldījumu volejbola attīstībā arī starptautiskā mērogā.
Kopš 2015. gada Andris Vitauts Kļaviņš turpina aktīvu trenera darbu Rīgas Volejbola skolā. Neskatoties uz cienījamo vecumu, viņš joprojām ikdienā strādā ar RVS U-19 vecuma grupu meiteņu komandām, sagatavojot sportistes, kuras veiksmīgi turpina karjeru Latvijas čempionātā, jauniešu un pieaugušo izlasēs. Vairākas viņa audzēknes kļuvušas par trenerēm, nodrošinot profesionālās pieredzes pārmantojamību nākamajām paaudzēm.
Papildus trenera darbam Andris Vitauts Kļaviņš aktīvi iesaistās sacensību organizēšanā, metodiskajā darbā un jaunatnes sporta attīstības diskusijās, kā arī ir nozīmīgs Latvijas volejbola vēstures veidotājs un saglabātājs. Viņš ir līdzautors grāmatai “Volejbols Latvijā. No saknēm līdz mūsdienām”, kas ir viens no nozīmīgākajiem volejbola vēsturiskajiem avotiem Latvijā.
Andra Vitauta Kļaviņa mūža ieguldījums ir augstu novērtēts arī valsts un nozares līmenī - 2018. gadā viņam pasniegta Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira par nopelniem sporta darbā un izcilu ieguldījumu volejbola attīstībā Latvijā, savukārt 2023. gadā viņš saņēmis Volejbola gada balvu - “Mūža ieguldījums”.
Piešķirot balvu nominācijā “Mūža ieguldījums sportā”, žūrija godina Andri Vitautu Kļaviņu kā izcilu treneri, pedagogu un personību, kura darbs veidojis Latvijas volejbola pamatus, nodrošinājis tā nepārtrauktību un iedvesmojis vairākas sportistu un treneru paaudzes.
"Trīs Zvaigžņu balvas 2025" laureāti piecpadsmit nominācijās tiks paziņoti un godināti svinīgajā ceremonijā, kas notiks 2026. gada 7. janvārī Rīgas cirkā un būs skatāma TV3 ēterā.
Svinīgā ceremonijā pasniegtas "Trīs Zvaigžņu balvas"
Trešdien, 15. janvārī, Rīgas cirkā tika aizvadīta 2024. gada sportistu, komandu, treneru un pašvaldību godināšana "Trīs Zvaigžņu balvas" ceremonijā. Par ...