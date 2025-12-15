Ziemassvētku hita izpildītāja Meraija Kerija uzstāsies Milānas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā
ASV dziedātāja Meraija Kerija uzstāsies Milānas un Kortīnas d'Ampezzo ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, pirmdien paziņoja organizatori.
Atklāšanas ceremonija 6. februārī norisināsies Milānas "San Siro" stadionā, bet pašas olimpiskās spēles ilgs līdz 22. februārim. 56 gadus vecā dziedātāja ir slavena ar savu hitu "All I Want for Christmas Is You" un citām pazīstamām dziesmām. Pieckārtējā "Grammy" balvas ieguvēja ir pirmā nosauktā slavenība ceremonijā.
"Meraija Kerija, kas visā pasaulē ir atzīta ar savu neatkārtojamo balsi un muzikālo mantojumu, kas aptver vairākas paaudzes un kultūras, lieliski iemieso spēļu emocionālo garu," teikts spēļu rīkotāju paziņojumā. "Mūzika un sports kopā radīs olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, kurā harmonija kļūs par kolektīvās enerģijas izpausmi."
Atklāšanas ceremoniju producēs "Balich Wonder Studio".Ceremonija notiks "San Siro" futbola stadionā, lai gan tajā nenotiks ziemas olimpisko spēļu pasākumi. Itālijas futbola A sērijas klubi "AC Milan" un Milānas "Inter", kam arēna ir kopīga, nesen paziņoja par plāniem pēc olimpiskajām spēlēm šo slaveno stadionu nojaukt.