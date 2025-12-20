Citi sporta veidi
Šodien 10:56
Labā roka atrod mērķi - Džošua sestajā raundā nokautē "YouTube" influenceri Džeiku Polu
Lielbritānijas bokseris Entonijs Džošua piektdien Maiami smagsvaru kategorijas cīņā uzvarēja Džeiku Polu, kurš boksā nonāca, pateicoties savai karjerai "YouTube".
Džošua bija pārāks sestajā raundā ar nokautu, pirms tam ar vairākām sitienu kombinācijām trāpot Polam pa galvu.
"Tas prasīja vairāk laika, nekā biju domājis, taču labā roka beidzot atrada savu mērķi. Visu cieņu Džeikam par nemitīgo cenšanos. Šodien viņš bija īsts cīnītājs," teica Džošua.
Bijušais pasaules čempions smagsvaros 36 gadus vecais Džošua karjerā uzvarējis 29 no 33 cīņām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu. 28 gadus vecajam Polam ir 12 uzvaras 14 dueļos, septiņas no tām ar nokautu.
Boksa mačs starp Džošua un leģendāro Kļičko
Britu smagsvara bokseris Entonijs Džošua sestdien Vemblija stadionā 90 000 skatītāju klātbūtnē aizraujoša scenārija cīņā ar tehnisko nokautu uzvarēja pieredzējušo ...