Visvairāk parasportistei Diānai Krūmiņai. Atbalsta vairāk nekā 800 tūkstošu naudas balvu došanu sportistiem
Valdība otrdien atbalstīja naudas balvu piešķiršanu vairākiem sportistiem par izciliem sasniegumiem kopumā 813 089 eiro apmērā.
Naudas balvas piešķirtas par izciliem sasniegumiem olimpiskajos sporta veidos no 2024. gada nogales līdz 2025. gada 30. septembrim pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās sacensībās un universiādēs.
Paravieglatlētei Diānai Krūmiņai piešķirti 28 458 eiro par pasaules čempionātā paravieglatlētikā izcīnīto pirmo vietu šķēpa mešanā. Sportistes treneris Arnolds Strengs saņems 7826 eiro, bet trenere Signe Rinkule - 6403 eiro.
Vieglatlētei Anetei Sietiņai piešķirti 17 075 eiro par pasaules čempionātā vieglatlētikā izcīnīto otro vietu šķēpa mešanā, bet viņas trenerim Gintam Palameikam - 8537 eiro.
Biatloniste Baiba Bendika par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu desmit kilometru iedzīšanā saņems 14 229 eiro, savukārt sportistes treneri Ilmārs Bricis un Reinis Korsūnovs - 3557 eiro katrs.
Kamaniņu braucēji Mārtiņš Bots un Roberts Plūme katrs saņems 12 806 eiro par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu vīriešu divvietīgajām ekipāžām, savukārt viņu treneri Mārtiņš Rubenis un Zintis Šaicāns - pa 3202 eiro.
Savukārt par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu komandas stafetē kamaniņu braucēji Kendija Aparjode, Kristers Aparjods, Marta Robežniece un Kitija Bogdanova saņems 7684 eiro katrs. Sportistu treneriem Rubenim un Šaicānam tiks piešķirti pa 1921 eiro.
Šorttrekistam Robertam Krūzbergam piešķirti 10 245 eiro par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu šorttrekā. Sportista treneris Kārlis Krūzbergs saņems 5122 eiro.
Kamaniņu braucēja Margita Sirsniņa par pasaules junioru čempionātā izcīnīto pirmo vietu saņems 8538 eiro, bet viņas treneri Mihails Arhipovs un Kaspars Konrāds - 2135 eiro katrs.
Savukārt kamaniņu sportistei Zanei Kalumai piešķirti 8538 eiro par izcīnīto pirmo vietu Eiropas junioru čempionātā. Sportistes treneri Pēteris Cīmanis un Riks Kristens Rozītis saņems 2135 eiro katrs.
"BMX" riteņbraucēja Veronika Monika Stūriška saņems 8538 eiro par UEC "BMX" Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu "U-23" grupā, bet Kristers Apels - par izcīnīto pirmo vietu "U-18" grupā. Vēl vienam sportistam - Edgaram Langmanim - piešķirti 3074 eiro par izcīnīto trešo vietu "U-23" grupā. Stūriškas treneris Ģirts Kātiņš saņems 4269 eiro, bet Apela un Langmaņa treneris Edžus Treimanis - kopumā 5806 eiro.
Basketbolisti Francis Gustavs Lācis, Rihards Kuksiks, Nauris Miezis un Zigmārs Raimo par FIBA Eiropas čempionātā "3x3" izcīnīto otro vietu katrs saņems 6403 eiro. Sportistu trenerim Raimondam Feldmanim un komandas apkalpojošajam sporta darbiniekam Kristapam Gotfrīdam piešķirs pa 1601 eiro.
Svarcēlāja Rebeka Ibrahima par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu saņems 5122 eiro, bet viņas treneris Eduards Andruškēvičs - 2561 eiro.
Volejbolisti Kristians Fokerots un Olivers Bulgačs saņems 3842 eiro katrs par Eiropas čempionātā "U-22" izcīnīto otro vietu pludmales volejbolā. Sportistu treneriem Mārtiņam Pļaviņam un Arnim Reliņam piešķirs pa 961 eiro.
Skeletonisti Emīls Indriksons un Dārta Neimane saņems 5123 eiro katrs, bet viņu treneris Ivo Šteinbergs - 5122 eiro. Sportisti izcīnīja otro vietu pasaules čempionātā skeletonā attiecīgi "U-20" un "U-18" grupās.
Dmitrijs Kolosovs par izcīnīto trešo vietu Eiropas čempionātā "U-18" saņems 3074 eiro, bet viņa treneris Gatis Mīlenbergs - 1537 eiro.
Sadalītas naudas balvas arī šāvējiem par augstiem sasniegumiem Eiropas čempionātā. Līva Krūmiņa par pirmo vietu "U-18" desmit metru ložu šaušanā ar pneimatisko pistoli saņems 8538 eiro, bet viņas treneris Dainis Zvirbulis - 4269 eiro. Kārlis Jurgenovskis par izcīnīto otro vietu "U-18" tranšeju stendā saņems 5123 eiro, bet viņa treneris Dainis Upelnieks - 2561 eiro. Alisei Dvarišķei par izcīnīto trešo vietu "U-18" desmit metru ložu šaušanā ar pneimatisko pistoli piešķirti 3074 eiro, bet viņas trenerei Agritai Stepanovai - 1537 eiro.
Vieglatlētam Kristeram Kudlim par izcīnīto otro vietu Eiropas čempionātā "U-20" 3000 metru distancē piešķirti 5123 eiro, bet viņa trenerim Jurim Beļinskim - 2561 eiro. Savukārt trīssoļlēcējai Adrianai Krūzmanei par izcīnīto trešo vietu trīssoļlēkšanā Eiropas čempionātā "U-20" piešķirti 3074 eiro. Sportistes treneri Viktors Lācis, Diāna Lāce un Dace Vizule katrs saņems 512 eiro.
Tenisistes Adelina Lačinova un Marija Lauva katra saņems 2305 eiro par izcīnīto trešo vietu dubultspēlēs Eiropas čempionātā "U-18" grupā, bet viņu treneris Rolands Rembergs - 1153 eiro.
Visbeidzot vieglatlēts Valters Kreišs saņems 4269 eiro par izcīnīto otro vietu kārtslekšanā Pasaules XXXII Universiādē. Sportista trenerim Marekam Ārentam piešķirti 2135 eiro.
Tāpat sadalīts finansējums starp federācijām sporta veidu attīstībai. Lielāko finansējumu - kopumā 120 000 eiro - saņems Latvijas Basketbola savienība. Latvijas Hokeja federācijai piešķirti 100 000 eiro, Latvijas Kērlinga asociācijai - 70 000 eiro, bet Latvijas Paralimpiskajai komitejai - 60 000 eiro.
Latvijas Kamaniņu sporta federācija saņems 40 000 eiro. Latvijas Slidošanas asociācija, Latvijas Biatlona federācija, Latvijas Svarcelšanas federācija un Latvijas Vieglatlētikas savienība katra saņems pa 20 000 eiro.