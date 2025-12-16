Dženifera Ģērmane izcīna desmito vietu savās trešajās sezonas Pasaules kausa sacensībās
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane otrdien Francijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā izcīnīja desmito vietu slaloma disciplīnā.
Ģērmane pirmo trasi veica ar 24. numuru 67 dalībnieču konkurencē un finišā uzrādīja tobrīd 17. rezultātu. No vēlāk startējušajām kalnu slēpotājām viņu apsteidza tikai divas sportistes.
Otro braucienu latviete sāka kā 12. un finišā bija pirmā priekšā iepriekš startējušajām kalnu slēpotājām. No nākamajām 18 konkurentēm divu braucienu summā Ģērmani pārspēja tikai deviņas.
Drošu uzvaru izcīnīja amerikāniete Mikeila Šifrina, kura bija pārliecinoši ātrākā pirmajā trasē, otrajā nosargājot pārsvaru.
Savās sezonas pirmajās sacensībās Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā otrajā trasē sasniedza piekto labāko rezultātu un divu braucienu summā izcīnīja 21. vietu. Otrajās Pasaules kausa sacensībās latviete izcīnīja 14. pozīciju.
2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, kas ir neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas rekords. Finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu.
Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.