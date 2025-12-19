FOTO: klajā nācis pirmais Latvijas Olimpiskās enciklopēdijas sējums

Latvijas Olimpiskā komiteja klajā laiž unikālu enciklopēdiju
Šodien, 19. decembrī, Latvijas Olimpiskā komiteja prezentēja Latvijas Olimpiskās enciklopēdijas 1. sējumu. Tas ir pirmais šāda mēroga izdevums latviešu valodā, veltīts Senajai Olimpijai, mūsdienu olimpiskajai kustībai un Latvijas Olimpiskās komitejas darbībai, aptverot ne tikai Olimpiskās spēles, bet arī plašāku sporta lomu sabiedrībā.
Latvijas Olimpiskā enciklopēdija ir drukāts, nekomerciāls un izglītojošs izdevums, kas izdots kā pirmais sējums 392 lappušu apjomā. Enciklopēdijas sastādītāji un redaktori ir Aldons Vrubļevskis, bijušais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, un Genādijs Maričevs, vēsturnieks un olimpiskās kustības pētnieks.
Enciklopēdiju izdod Latvijas Olimpiskā komiteja. Enciklopēdijas tapšana bijusi iespējama, pateicoties Starptautiskās Olimpiskās komitejas Olimpiskās solidaritātes, Eiropas Olimpisko komiteju (EOC), SIA LMT un Kirova Lipmaņa finansiālajam atbalstam.
Enciklopēdijas saturs strukturēts vairākās tematiski secīgās daļās, aptverot Senās Olimpijas un antīko Olimpisko spēļu vēsturi, starptautiskās olimpiskās kustības pamatprincipus, Olimpisko hartu, Starptautiskās Olimpiskās komitejas darbību, kā arī Olimpisko spēļu norisi, simboliku un ceremonijas. Plaša uzmanība veltīta Latvijas Olimpiskās komitejas vēsturei, atjaunošanai 1988. gadā un Latvijas atgriešanās ceļam Olimpiskajās spēlēs, kā arī LOK aktivitātēm Latvijā un Latvijas olimpiskās kustības personībām.
Plānots, ka otrais sējums, kura izdošana paredzēta 2026. gadā, būs pilnībā veltīts Latvijas sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, sākot ar 1912. gadu līdz pat 2026. gada Milānas–Kortīnas Ziemas olimpiskajām spēlēm, ietverot visu Latvijas olimpiešu rezultātus un biogrāfijas.
Abi sējumi bagātīgi ilustrēti ar simtiem fotogrāfiju, kas saņemtas no Starptautiskās Olimpiskās komitejas attēlu arhīva, Latvijas Sporta muzeja, olimpiešu privātajiem arhīviem un sporta žurnālistu krājumiem
Latvijas Olimpiskā enciklopēdija kalpos kā nozīmīgs izziņas un atsauces avots sporta nozares profesionāļiem, pētniekiem, studentiem un ikvienam interesentam, veicinot izpratni par olimpiskās kustības nozīmi Latvijā un pasaulē. Latvijas Olimpiskā enciklopēdija būs pieejama Latvijas Olimpiskās komitejas tīmekļvietnē - olimpiade.lv.