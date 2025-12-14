Leģendārais cīkstonis un aktieris Džons Cena noslēdz savu sportista karjeru.
Leģendārais cīkstonis un aktieris Džons Sina noslēdz savu sportista karjeru
ASV aktieris un cīkstonis Džons Sina sestdienas vakarā Vašingtonā aizvadīja savu pēdējo cīņu, noslēdzot 24 gadu spožu karjeru, kuras laikā viņš kļuva par vienu no pasaules atpazīstamākajiem cīkstoņiem, ziņo BBC.
48 gadus vecais Sina jūlijā 2024. gadā paziņoja par karjeras beigām, norādot, ka ir pienācis laiks “aizvērt šo nodaļu”.
Tajā pašā laikā apstiprināts, ka Sina turpinās būt WWE ģimenes daļa, parakstot piecu gadu līgumu kā organizācijas vēstnieks.
Fani sestdienas cīņas noslēgumā veltīja cīkstonim stāvovācijas. Viņš pēc savas noslēdzošās cīņas atstāja savus zābakus ringa centrā, kas ir kā sava veida tradīcija cīkstoņiem, kuri dodas pensijā.