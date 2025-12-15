Šveices florbolistes pēc 20 gadu pārtraukuma triumfē pasaules čempionātā; zviedrietes paliek bez medaļām
Pēc 20 gadu pārtraukuma par pasaules čempionēm florbolā svētdien kļuva šveicietes, kuras finālā pieveica mājinieces čehietes.
Finālā Šveices izlase triumfēja ar 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), izcīnot savu otro titulu vēsturē.
Šveicietes vadībā izvirzījās pēc Selīnas Štetleres precīzā metiena spēles 13. minūtē. Savukārt spēles izskaņā mājinieces vārtsardzi nomainīja pret papildus laukuma spēlētāju, tomēr Izabella Gēriga ar trāpīgu metienu no savas laukuma puses bumbiņu raidīja vārtos un panāca 2:0. Vienīgo reizi šveicietes pasaules čempionātā bija uzvarējušas 2005. gadā, kad finālā pārspēja Somijas izlasi.
Tikmēr spēlē par trešo vietu Somijas valstsvienība ar 6:4 (3:1, 1:2, 2:1) pārspēja pēdējo deviņu čempionātu zelta medaļnieces zviedrietes. Zviedrijas izlase pirmo reizi vēsturē sieviešu čempionātā palika bez medaļām.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīta Čehijas izlases spēlētāja Šarka Staņkova.
Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu florbola izlase pasaules čempionātā izcīnīja piekto vietu. Labāko sešiniekā latvietes pēdējo reizi bija 2017. gadā, bet piektās viņas pēdējo reizi bija 2015. gadā. Pasaules čempionāts florbolā sievietēm tiek rīkots reizi divos gados kopš 1997. gada. No 15 aizvadītajiem čempionātiem 11 uzvarējušas zviedrietes, bet Somijai un tagad arī Šveicei ir pa diviem tituliem.