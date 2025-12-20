Latvijas U-20 hokeja izlase pārbaudes spēlē pagarinājumā piekāpjas Čehijai
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase piektdien pārbaudes spēlē ASV ar 2:3 (0:0, 1:2, 0:0, 0:1) pagarinājumā zaudēja vienaudžiem no Čehijas, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Latvijas izlasē vārtus guva Alberts Šmits un Bruno Osmanis. Tikmēr rezultatīvas piespēles Osmanim un Oliveram Mūrniekam. Par mača labāko spēlētāju Latvijas izlasē atzina vārtsargu Miku Vecvanagu, kurš atvairīja 27 no 30 pretinieku metieniem.
Latvijas izlase līdz pasaules čempionātam aizvada treniņnometni ASV, kur būs pārbaudes mačs arī ar Šveici.
Pasaules junioru čempionātam būs atļauts pieteikt 22 laukuma spēlētājus un trīs vārtsargus. Turnīra noteikumi paredz, ka savainotu spēlētāju, kuram trauma neatļauj vairāk piedalīties sacensībās, drīkst aizstāt un pieteikt jaunu hokejistu. Latvijas U-20 junioru izlases sastāvs tiks nosaukts dienu pirms turnīra sākuma 25. decembrī.
Latvijas izlase pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
2026. gada pasaules čempionāts junioriem norisināsies no 26. decembra līdz 5. janvārim Sentpolā un Mineapolisā.
Latvijas U-20 hokeja izlases kandidāti:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL), Matīss Ošāns (Ņūdžersijas "Rockets", NCDC), Reinis Auziņš (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Toms Trockis (Vernonas "Vipers", BCHL), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).