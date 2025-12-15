Norvēģijas handbolistes piekto reizi uzvar pasaules čempionātā
Piekto reizi par pasaules čempionāta uzvarētājām handbolā sievietēm svētdien kļuva Norvēģijas valstsvienība, kas finālā pārspēja Vācijas izlasi.
Vācijā un Nīderlandē notikušā pasaules čempionāta zelta spēlē norvēģietes bija pārākas ar 23:20 (11:11), titulu izcīnot pēc četru gadu pārtraukuma. Rezultatīvākās ar pieciem gūtiem vārtiem katra uzvarētāju rindās bija divkārtējā pasaules labākā handboliste Hennija Reistada un Tāle Deila, bet 45 gadus vecā vārtsardze Katrīne Lunde mača izskaņā atvairīja vairākus bīstamus metienus.
Lunde pēc šī turnīra noslēdza karjeru izlasē, kurā pavadīja 22 gadus, kļuva par trīskārtēju pasaules čempioni, trīskārtēju olimpisko čempioni un septiņas reizes triumfēja Eiropas čempionātā. Viņa tika atzīta arī par turnīra labāko vārtsardzi.
Vācijas sieviešu izlase pēdējo reizi medaļas pasaules čempionātos izcīnīja 2007. gadā, kad tika pie bronzas godalgām.
Tikmēr cīņā par bronzas medaļām iepriekšējā pasaules čempionāta uzvarētājas francūzietes papildlaikā ar 33:31 (12:11) pieveica Nīderlandes handbolistes.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīta Hennija Reistada no Norvēģijas izlases, kura bija arī sacensību labākā vārtu guvēja.