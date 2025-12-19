Dejās uz ledus sāk virzīt viendzimuma pārus; Krievijas pārstāvis, protams, neklusē
Lielbritānijas Slidošanas federācija apstiprinājusi, ka, sekojot Somijas un Kanādas piemēram, no nākamās sezonas ļaus viendzimuma pāriem piedalīties vietējās sacensībās, tostarp nacionālajā čempionātā.
Izmaiņas attieksies tikai uz nacionālo līmeni, jo Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) noteikumi pašlaik paredz, ka pāru un ledus deju disciplīnās komandai jābūt viena vīrieša un vienas sievietes sastāvā. Tas nozīmē, ka vienāda dzimuma pāri joprojām nevarēs startēt starptautiskajās sacensībās. Lielbritānijas Slidošanas federācija par šīm izmaiņām paziņoja, pārskatītos čempionāta kritērijus nākamajai sezonai.
Lielbritānija pievienojas citām nacionālajām federācijām, tostarp Kanādai un Somijai, kas jau ieviesušas līdzīgus noteikumus. Kanādas Slidošanas federācija kļuva par šī procesa celmlauzi, 2022. gadā grozot savus noteikumus un ļaujot jebkuriem diviem daiļslidotājiem veidot pāri neatkarīgi no dzimuma.
Somija šīs izmaiņas ieviesa šajā sezonā, un Emma Ālto un Milija Kollinga kļuva par pirmo viendzimuma deju pāri valstī. Lēmums grozīt noteikumus sekoja abu sportistu oficiālam lūgumam sacensties kopā, kas pamudināja Somijas Slidošanas federāciju pārskatīt līdzšinējās vadlīnijas.
Federācija tagad partnerus uzskaita vienkārši kā “Daiļslidotājs A” un “Daiļslidotājs B”, nevis norādot “vīrietis” un “sieviete”. Šī izmaiņa tiek uzskatīta par soli ceļā uz iekļaujošākām sacensībām un zīmi, ka sportā mainās līdzšinējās normas.
Reaģējot uz šo lēmumu, viens no pasaules vadošajiem dejotājiem uz ledus, brits Lūiss Gibsons, kurš kopā ar Lilu Fīru šogad “Grand Prix” finālsacensībās izcīnīja trešo vietu, to novērtēja atzinīgi.
“Es biju ļoti priecīgs, kad uzzināju, ka Lielbritānijas Daiļslidošanas federācija nākamajā sezonā atvērs daiļslidošanu arī viendzimuma pāriem. Šķiet, ka tas saskan ar citu valstu praksi. Iekļaušana nemaina daiļslidošanu – tā to bagātina,” sarunā ar “Outsports” norādīja Gibsons.
Viņš uzsvēra, ka šāds solis dod iespēju vairāk sportistiem atrast piemērotu partneri, īpaši mazākās valstīs, kur trūkst vīriešu slidotāju.
Par vēsturisko pavērsienu iepriekš izteikusies arī Emma Ālto: “Tas bija diezgan garš ceļš. Mēs gaidījām gadu, līdz tika pieņemts lēmums atļaut mums piedalīties sacensībās. Kad mums pirmo reizi radās šī ideja, mēs pat nevarējām uzreiz sākt kopā trenēties.”
Savukārt Kollinga norādīja, ka negatīvie komentāri viņas un partneres noskaņojumu nav ietekmējuši: “Mēs redzējām rakstu par Krievijas politiķa izteikumiem. Mēs sirsnīgi pasmējāmies par to un izmetām to no prāta. Tas neko nav mainījis.”
Viens no skaļākajiem kritiķiem bija Krievijas Valsts domes deputāts un sporta funkcionārs Dmitrijs Sviščovs, kurš viendzimuma pāru dalību sacensībās nosauca par “smieklīgu”. Viņš Krievijas propagandas aģentūrai TASS sacīja: “Somijas Daiļslidošanas asociācija ir sajaukusi daiļslidošanu ar ledus šovu vai cirku. Es nedomāju, ka tam ir kaut kas kopīgs ar sportu, un es nedomāju, ka tam ir nākotne.”
Tikmēr jautājumu par viendzimuma pāru iekļaušanu arvien aktīvāk aktualizē arī bijušie augstākā līmeņa sportisti. To vidū ir trīskārtējā pasaules čempione no Kanādas Keitlīna Vīvere, kā arī bijušās olimpiskās čempiones Medisona Habela un Gabriella Papadakis, kuras kopīgos priekšnesumos demonstrējušas atbalstu šai iniciatīvai. Arī trīskārtējais pasaules čempions Skots Moirs norādījis, ka šādas pārmaiņas varētu palīdzēt risināt vīriešu partneru trūkumu šajā sporta veidā.