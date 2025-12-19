Bertāns un Šmits rezultatīvi "Dubai" uzvarā pār "Anadolu Efes"
Latvijas basketbolisti Dāvis Bertāns un Ronalds Šmits piektdien guva attiecīgi 11 un 12 punktus ULEB Eirolīgas 17. kārtas mačā, "Dubai" uzvarot Stambulas "Anadolu Efes".
Bertāns ar "Dubai" viesos uzvarēja ar rezultātu 80:76 (17:20, 13:17, 22:20, 28:19).
Bertāns laukumā pavadīja 17 minūtes un 41 sekundi, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no sešiem tālmetieniem, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja desmit efektivitātes koeficienta punktus.
Šmits, spēlējot 21 minūtes un 11 sekundes, grozā raidīja trīs no pieciem divpunktu metieniem un divus no četriem tālmetieniem, izcīnīja trīs atlekušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.
Uzvarētājiem 20 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Mfiondu Kabengelem, 17 punktus guva un 15 rezultatīvas piespēles atdeva Makinlijs Raits, bet 14 punkti bija Filipam Petruševam.
Mājiniekiem Šmits, Niks Vellers-Babs un Rodrigs Buabuā guva pa 12 punktiem katrs, bet 11 punkti bija Aizijam Kordinjē.
"Dubai" ar astoņām uzvarām 17 mačos ieņem 13. vietu, bet "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām ir 16. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".