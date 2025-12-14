Eidukai 15. vieta Pasaules kausā desmit kilometru distancē brīvajā stilā
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka svētdien Šveicē Pasaules kausa trešajā posmā desmit kilometru sacensībās brīvajā stilā ar atsevišķu startu ieņēma 15. vietu.
Ātrākā trasē bija Norvēģijas sportiste Karulīne Simpsone-Lāšena, kura finišu sasniedza pēc 26 minūtēm un 34,9 sekundēm. Viņa par 2,1 sekundi apsteidza zviedrieti Mūu Ilaru, bet vēl viena norvēģiete Astrīda Slinna zaudēja tautietei 2,2 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Eiduka finišēja 27 minūtēs un 33,4 sekundēs un piekāpās labākā rezultāta īpašniecei 58,5 sekundes, kas deva 15. vietu 76 slēpotāju konkurencē.
Decembra pēdējā nedēļā Itālijas pilsētā Toblahā sāksies prestižais "Tour de Ski" seriāls.
Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciematiņā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.