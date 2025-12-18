Labas ziņas hokeja izlasei. Rūdolfs Balcers atgriežas pēc traumas ar rezultatīvu piespēli
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers trešdien aizvadīja pirmo spēli pēc divu mēnešu ilgas traumas ārstēšanas un asistēja vārtu guvumā Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē.
Latvieša pārstāvētā Cīrihes "Lions" mājās ar 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) pārspēja "Lugano". Balcers trīs minūtes pirms pamatlaika beigām palīdzēja panākt 4:3, tādējādi asistējot uzvaras vārtos. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 15 minūtes un 55 sekundes un četrreiz meta pa vārtiem. Balcers šosezon 15 spēlēs guvis septiņus vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles.
Rūdolfs Balcers rokas savainojumā iedzīvojās 14. oktobra Čempionu līgas spēlē. Savainojums liedza hokejistam spēlēt 19 mačos jeb veselus divus mēnešus. Viņa atgriešanās ierindā ir labas ziņas Latvijas hokeja izlasei, kurai jau februārī jeb nedaudz mazāk kā pēc diviem mēnešiem jāpiedalās 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā.
Citā mačā Emīla Veckaktiņa pārstāvētā "Ajoie" viesos ar 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) zaudēja "Fribourg-Gotteron", bet "Kloten" bez Denisa Smirnova sastāvā izbraukumā ar 4:5 (1:1, 2:1, 1:3) piekāpās "Zug". "Lions" no latviešu pārstāvētajām komandām ir visaugstāk turnīra tabulā - sestajā vietā.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.