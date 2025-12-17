NBA zvaigžņu balsojums klāt: līdzjutēji var noteikt spēles sastāvus
Trešdien sākās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles balsojums.
Pirmo reizi Visu zvaigžņu spēlē notiks trīs komandu apļa turnīrs. Divas komandas būs veidotas no NBA ASV basketbolistiem, bet Pasaules komandā spēlēs pārējo valstu basketbola zvaigznes.
Tāpat kā iepriekš, 24 NBA Visu zvaigžņu spēles dalībnieki (12 no katras konferences) tiks izvēlēti šādi: piecus spēlētājus, kuri tiks iebalsoti kā pamatsastāva spēlētāji no katras konferences, izvēlēsies līdzjutēji (50% balsu), pašreizējie NBA spēlētāji (25%) un mediji (25%), bet septiņus spēlētājus, kuri tiks izraudzīti kā rezervisti no katras konferences, izvēlēsies NBA galvenie treneri.
Šogad Visu zvaigžņu spēles dalībnieki tiks izvēlēti neatkarīgi no pozīcijas. Spēlētāju sadales procesu abām ASV komandām noteiks vēlāk.
Ja NBA Visu zvaigžņu spēles balsošanas rezultātā netiks izvēlēti 16 ASV spēlētāji un astoņi starptautiskie spēlētāji, NBA komisārs Adams Silvers izvēlēsies papildu Visu zvaigžņu spēles dalībniekus.
Par basketbolistiem dalībai zvaigžņu spēlē var balsot "NBA App" un NBA tīmekļa vietnē ar savu NBA lietotāja vārdu.
21. decembrī, 25. decembrī, 30. decembrī, 7. janvārī un 14. janvārī, kas ir pēdējā balsošanas diena, drīkstēs balsot trīs reizes.
Visu zvaigžņu spēle notiks 15. februārī Losandželosā.