Pēc sešu gadu pārtraukuma atkal notiks Latvijas Jaunatnes olimpiāde
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir vienojušās par Latvijas Jaunatnes olimpiādes atjaunošanu, ziņo LOK.
2026. gadā, pēc sešu gadu pārtraukuma, norisināsies Latvijas Jaunatnes olimpiāde (LJO) – valsts mēroga jauniešu sporta svētki, kuros pulcēsies talantīgākie sportisti no visas Latvijas. Latvijas Jaunatnes X olimpiāde norisināsies Valmierā no 2026. gada 18. līdz 20. jūnijam.
Lēmums par Latvijas Jaunatnes olimpiādes atjaunošanu ir nozīmīgs notikums gan sporta, gan izglītības nozarē, stiprinot jauniešu sporta sistēmu un veicinot aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. Olimpiāde vienlaikus kalpos kā platforma jaunu talantu atklāšanai, jauniešu motivēšanai un sporta tradīciju ilgtspējīgai attīstībai visā valstī.
Latvijas Jaunatnes X olimpiādē jaunie sportisti sacentīsies 24 sporta veidos un 30 disciplīnās. Valmiera kļūs par centrālo norises vietu, uzņemot sacensības airēšanas slalomā, badmintonā, 3x3 basketbolā, BMX riteņbraukšanā, boksā, brīvajā cīņā, džudo, grieķu-romiešu cīņā, futbolā, handbolā, loka šaušanā, ložu šaušanā, mākslas vingrošanā, peldēšanā, pludmales volejbolā, svarcelšanā, šosejas riteņbraukšanā, vieglatlētikā un volejbolā.
Vienlaikus sacensības norisināsies arī citviet reģionā – florbols Kocēnos, galda teniss un stenda šaušana Rencēnos, golfs un teniss Valmiermuižā, smaiļošana un kanoe Limbažos, ūdens un jāšanas sporta veidi Burtniekos, regbijs Brenguļos, savukārt orientēšanās – Kauguru pagastā.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē varēs piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Vecuma grupu sadalījums katrā sporta veidā tiks noteikts atbilstoši sporta veida specifikai un starptautiskajiem noteikumiem, un precizēts attiecīgajos nolikumos.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis uzsver: “Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Olimpiskās komitejas panāktā vienošanās par Latvijas Jaunatnes olimpiādes tradīcijas atjaunošanu apliecina kopīgu izpratni par nepieciešamību sekmēt bērnu un jauniešu sporta attīstību Latvijā. Sports ir neatņemama izglītības un veselīga dzīvesveida sastāvdaļa, kas veicina jauniešu fizisko sagatavotību, disciplīnu un piederības sajūtu valstij. Man ir patiess prieks, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma valsts nozīmīgāko sporta sacensību lokā atgriežas Latvijas Jaunatnes olimpiāde.”
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš norāda: “Latvijas Jaunatnes olimpiādes atgriešanās ir ieguldījums nākotnē - mūsu jaunajos sportistos, kuri veidos rītdienas Latvijas sporta stāstu. Tā ir svētku vieta, kur satikties, sacensties, gūt iedvesmu un augt kopā.”
Šobrīd jau norit intensīvs sagatavošanās darbs – tiek saskaņoti sacensību nolikumi, izstrādāta pasākumu programma, koordinēta sporta veidu un norises vietu loģistika, kā arī plānotas svinīgās atklāšanas un noslēguma ceremonijas. Pašvaldībām un sporta organizācijām nosūtīts sacensību programmas projekts, savukārt līdz Ziemassvētkiem tiks izsūtīti oficiālie ielūgumi dalībai. Priekšsacīkstes, kur tas nepieciešams, organizēs attiecīgo sporta veidu federācijas.
Atsevišķos sporta veidos Latvijas Jaunatnes olimpiāde kalpos arī kā nozīmīgs atlases posms ceļā uz Eiropas Jaunatnes olimpiādi 2027. gadā Itālijā. Latvijas Jaunatnes olimpiādi rīko LOK ar IZM finansiālo atbalstu, sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un sporta veidu federācijām. Organizatorisko vadību nodrošinās īpaši izveidota Organizācijas komiteja, savukārt katra sporta veida profesionālo norisi – attiecīgā federācija.