VIDEO: šautriņu metējs dusmās par zaudējumu līdz asinīm sadauza roku
Pirmdien, 15. decembrī, turpinājās 2026. gada pasaules čempionāts šautriņu mešanā. Vilšanos par neveiksmi pirmajā kārtā nespēja noslēpt skots Kamerūns Menzijs, uzreiz pēc zaudējuma sasitot roku pret uz skatuves esošo galdiņu.
Menzijs, kurš turnīrā bija izlikts ar 26. numuru, pirmajā kārtā maksimālajos piecos setos ar 2-3 piekāpās 20 gadus vecajam Čārlijam Menbijam. Spēlē Menzijs bija vadībā ar 1-0 un 2-1 pa setiem, taču šo vadību nenoturēja, ceturtajā un piektajā setā piekāpjoties un tādējādi priekšlaicīgi izstājoties no turnīra.
Uzreiz pēc spēles beigām Menzijam turpat uz skatuves neizdevās savaldīt emocijas, sākot spēcīgi sist pa netālu esošo galdiņu, uz kura atrodas ūdens pudeles. Menzijs tik stipri sita, ka, to beidzot, roka spēcīgi asiņoja. Jāmin, ka šautriņu mešanā šāda emociju nesavaldīšana ir retums, un līdz ar to šādas darbības raisījušas ažiotāžu. Pašu Menziju pēc spēles nogādāja slimnīcā.
"Tās nebija beigas, kuras vēlējāmies redzēt. Domāju, ka Menzijs šo nožēlos visu savu atlikušo dzīvi," viedokli pauda komentētājs, bijušais Premjerlīgas čempions Glens Durants. PDC atklāja, ka pagaidām nesodīs Menziju, taču viņa emociju nesavaldīšana tiks izvērtēta. "Runāju ar Kamerūnu un viņa pārstāvjiem uzreiz pēc spēles. Viņš zina, ka pastāv iespēja lūgt pēc palīdzības gan mums, gan spēlētāju asociācijai. Mūsu galvenā prioritāte ir spēlētāja veselība un labsajūta," komentēja PDC pārstāvis Mets Porters.
Pats Menzijs neilgi pēc spēles atvainojās par notikušo sociālajos tīklos, skaidrojot, kāpēc tā rīkojies. "Atvainojos, ka reaģēju tādā manierē, kādā redzējāt. Tas gan nav attaisnojums. Pēdējā laikā pārāk daudz kas sakrājies, un, iespējams, visa kā kļuva par daudz. Nesen mūžībā devās mans onkulis, un šis nav bijis man viegls laiks. Viņš pret mani izturējās kā pret dēlu. Ja šodien uzvarētu, tad otrās kārtas spēles notiktu viņa bēru dienā. Nav gan nekādu attaisnojumu tam, kā uzvedos uz skatuves. Čārlijs spēlēja labi un bija pelnījis uzvarēt."
Menzijs no pasaules čempionāta pirmās kārtas izstājas jau otro gadu pēc kārtas. 2024. gada nogalē viņš piekāpās amerikānim Lenardam Geitsam, skatuvi pametot ar asarām acīs. Bez onkuļa aiziešanas mūžībā šovasar tika ziņots, ka pēc četru gadu ilgām attiecībām Menzijs izšķīries no šautriņu metējas Falonas Šerokas.
2026. gada pasaules čempionāts dartos gan ar pilnu sparu turpinās. Tā pirmajā dienā Madars Razma pārvarēja pirmo kārtu, svētdien, 14. decembrī uzzinot otrās kārtas pretinieku. Par to kļuvis skots Darens Beveridžs, kurš neatstāja nekādas cerības ne tik labā formā esošajam beļģim Dimitri van den Bergam. Abu otrās kārtas duelis paredzēts pirmdien, 22. decembrī, taču precīzs laiks vēl nav zināms.
2026. gada pasaules čempionāts šautriņu mešanā kļuvis par pirmo, kurā piedalās 128 planētas šī sporta veida pārstāvji. Arī naudas balvu fonds ir dubultots līdz pieciem miljoniem sterliņu mārciņu. Madars Razma līdz šim divas reizes aizspēlējies līdz trešajai kārtai un šis ir viņa septītais pasaules čempionāts PDC apritē.