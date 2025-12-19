Serbu basketbola talants divus mēnešus pēc ķīmijterapijas sākšanas atgriežas pie NBA komandas
Šī gada oktobrī tika vēstīts, ka 20 gadus vecajam serbu basketbola talantam Nikolam Topičam konstatēts sēklinieku vēzis. Izskatās, ka viņa atlabšana norit veiksmīgi, jo viņš atgriezies pie NBA čempiones un veicis metienus pirms pēdējās spēles.
Šī gada oktobra beigās Serbijas basketbola talantam Nikolam Topičam diagnosticēja sēklinieku vēzi. 2024. gada NBA drafta 12. kārtas izvēle, tiekot izraudzītam no esošās čempiones Oklahomasitijas "Thunder" puses, uzsāka ķīmijterapiju un ārsti bija optimistiski par viņa ilgtermiņa veselību.
"Nikola nevēlējās, lai šī informācija būtu publiski līdz viņš uzsāk atveseļošanos. Viņš to ir sācis, taču tās laikā tāpat ir mūsu zālē un trenējās. Viņam norīkoti lieliski onkologi, kuri ir ļoti pozitīvi par viņa atveseļošanos. Viņš atkal spēlēs basketbolu, kad to varēs, taču šobrīd primārais ir viņa veselība," toreiz teica "Thunder" ģenerālmenedžeris Sems Presti.
Nikola Topic out here in pregame warmups. First time I’ve seen him since his testicular cancer diagnosis. Good to see him pic.twitter.com/rmSxun3abV— Clemente Almanza (@CAlmanza1007) December 18, 2025
Redzams, ka divus mēnešus vēlāk Topičs savā atveseļošanās posmā no sēklinieku vēža krietni progresējis. Ceturtdien, 18. decembrī, "Thunder" komandas reportieris Klemente Almanza publicējis video, kurā redzams, kā Topičs izpilda metienus pirms kluba mača pret Losandželosas "Clippers". Ņemot vērā, ka 20 gadus vecais basketbolists iesildījies un izpildījis brīvi metienus, var uzskatīt, ka viņa atveseļošanās process rit veiksmīgi.
Nikola Topičs vēl nav aizvadījis nevienu spēli NBA. 2024./2025. gada sezonu viņš izlaida krustenisko saišu traumas dēļ. Līdz 2024. gadam viņš savu talantu attīstīja dzimtenē. Savukārt viņa esošā komanda "Thunder" ar 122:101 apspēlēja Losandželosas "Clippers" un svinēja 25 uzvaru 27 spēlēs. Tā ir ar atrāvienu labākā bilance visā līgā.