Pašreizējā junioru pasaules čempione ir ASV izlase (foto: IIHF)
Hokejs
Šodien 20:18
2028. gada Pasaules junioru hokeja čempionāts notiks Somijā
Pasaules junioru hokeja čempionāts pēc diviem gadiem norisināsies Somijā, vēsta Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF). Meistarsacīkstes no 2027. gada 26. decembra līdz 2028. gada 5. janvārim norisināsies "Nokia Arena" Tamperē un "Gatorade Center" Turku.
Iepriekšējo reizi junioru čempionāts Somijā notika 2016. gadā, kad mājinieki izcīnīja titulu papildlaikā, uzvaras vārtus gūstot Kasperi Kapanenam.
Somija junioru meistarsacīkstes uzņēmusi arī 1980., 1985., 1990., 1998. un 2004. gadā.
Teju puse no līdzšinējiem 49 pasaules junioru čempionātiem norisinājušies Ziemeļamerikā. Pašreizējā čempione ir ASV, kas finālā Otavā pagarinājumā ar 4:3 pieveica tieši Somiju, aizstāvot čempiones titulu.
2026. gada čempionāts sāksies 26.decembrī un līdz nākamā gada 5. janvārim notiks ASV pilsētās Mineapolē un Sentpolā. Latvija spēlēs B grupā ar Somiju, Čehiju, Kanādu un Dāniju. Pirmā spēle 27. decembrī pret Kanādu.